-THY'nin üçüncülük beklentisi İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - THY Genel Müdürü Temel Kotil, Şubat ayı sonunda Avrupa Havacılık Birliği trafik rakamları açıklandığında en iyi havayolu şirket değerlendirmelerinde üçüncü sıraya yükselmeyi beklediklerini söyledi. Marmara Grubu Vakfının, Taksim Point Otel'deki 27. dönem 1. toplantısının onur konuğu olan Kotil, THY'nin çok köklü bir kuruluş olduğunu, şu an filolarında 178 uçak bulunduğunu, yeni sipariş edilen 50 uçakla çok büyük bir filoya ulaşacaklarını kaydetti. Dünya sıralamasında en iyi havayolu şirketi olarak Lufthansa'nın birinci, Air France'ın ikinci, British Airlines'ın üçüncü ve THY'nin dördüncü sırada bulunduğunu kaydeden Kotil, ''Şubat ayı sonunda Avrupa Havacılık Birliği trafik rakamları açıklandığı zaman en iyi hava yolu şirket değerlendirmelerinde üçüncü sıraya yükselmeyi bekliyoruz. Yolcu sayısında da Avrupa'nın üçüncüsü olarak gözüküyoruz'' diye konuştu. Kotil, personel sayısına bağlı olarak yolcunun da arttığını dile getirerek, bir malın her yere gidebilmesi, yani network'unun geniş olması gerektiğini artardı.