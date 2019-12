-THY'NİN TANITIM BÜTÇESİ 70 MİLYON DOLAR MUĞLA (A.A) - 09.08.2010 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, markaların ve şirketlerin yaptıkları işte sonuç alması için sürekli çaba göstermeleri gerektiğini belirterek, ''Marka ile 2005 yılında tanıtım bütçemiz en az 5 milyon dolar iken bu yıl ki tanıtım bütçemiz 70 milyon dolar'' dedi. Muğla Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Markalaşma ve Küresel Bir Başarı Öyküsü Türk Hava Yolları'' konulu söyleşide konuşan Kotil, THY'nin özelleştikten sonra karını ve cirosunu artırdığını söyledi. Yaptıkları işin kaliteli olduğunu ve tanıtıma önem verdiklerini ifade eden Kotil, şöyle konuştu: ''Marka ile 2005 yılında tanıtım bütçemiz en az 5 milyon dolar iken bu yıl ki tanıtım bütçemiz 70 milyon dolar. Her yıl üzerine bunu katlaya katlaya götürdük. Bir önceki yıl tanıtım bütçemiz 50 milyon dolar. Büyümek bir marifet oluyor ama kar etmeniz gerekiyor. Büyümeye başladığınız zaman yeni hatlar tabi ki ilk yıllarda zarar getiriler. Ama biz 2006 yılında bir yılda 24 yurt dışı noktasında uçuş başlattık. Bu çok delice bir olaydı. Ama delilik yapmazsanız sonuç alamazsanız.'' 2003 yılında Türk havacılığının rekabete açıldığına dikkati çeken Kotil, şöyle devam etti: ''Biz önce korktuk. Ama iyi ki bu rekabete girdik. Biz yurt dışından gelip yurt dışına giden yolcu ile büyüyoruz. Şuanda yurt dışından gelen uçaklarımızdaki her uçağımızda 3 yolcudan 1 yolcu transfer yolcu. 2010 yılı itibariyle 2005 yılı ile karşılaştırıldığında transfer yolcudaki artış oranı yüzde 450. Amacımız her 3 yolcudan 1 yolcuyu transit yolcu yapmak. Gelirimizin yaklaşık yüzde 60'ını yurt dışındaki satışlarımızdan elde ediyoruz. 6 milyar doların yüzde 60'ı yaklaşık 4 milyar dolar yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan para. Oradaki ofislerin satışlarından Türkiye'ye gelen para. Bu paranın da ana kaynağı transit yolcu. Biz dünya pazarının yüzde 3'ünü istiyoruz buda 15 milyar dolar ediyor.'' Havacılık sektöründe Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu belirten Kotil, şunları söyledi: ''Avrupa, dünya havacılığının yüzde 28'ini oluşturuyor. 150 milyar dolar para Avrupa'da hava yolları içerisinde dönüyor. Biz yüzde 5-10'da alsak 15 milyar dolar yapıyor. Bizim için iyi para. Onu da alma imkanımız var. Çünkü biz büyürken öbürleri küçülüyor, yerinde sayıyor. Bu nedenle bizim kaynağımız transit yolcular. Bizim personel sayımızda çok fazla bir artış olmamasına rağmen yolcu sayımızda yaklaşık 3 kat artış yaşandı. Ciromuzda da 4 kat artış yaşandı. 2005 yılından bu yana personel verimliliğinde yaşanan artış yüzde 55 oldu.'' Türkiye'de bu yıl iç hatlarda 15 milyon yolcu taşıyacaklarını bildiren Kotil, diğer hava yolu şirketlerinin varlığından da mutlu olduklarını dile getirdi. Kotil, şöyle konuştu: ''5 milyon yolcu taşıyorduk, şimdi 15 milyon. Onlar da 15 milyon yolcu taşıyor. Bizim toplam gelirimizin yüzde 60'ı yurt dışındaki seyahatlerden oluşuyor. Karlılıkta dünya 6'ncısıyız. Kapsama alanında dünyada 8'inci sıradayız. 126 yurt dışı, 37 yurt içi noktamız var. Güney Avrupa'da en iyi hava yoluyuz. Ekonomi sınıfında dünyanın en iyi ikram hizmeti veren hava yoluyuz ve 1'inci sıradayız. Kayıp bagajda Avrupa'da en başarılı 3'üncü hava yoluyuz. Avrupa Hava Yolları Birliği (AEA) üyesi hava yolları arasında büyüme hızında 1., yolcu sayısında da 3. sıradayız.'' -PERSONELİN KİLO SORUNU- Temel Kotil, bir gazetecinin THY'de kilolu personelin 6 aylık ücretsiz izne ayrılmaları ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: '' Yaklaşık 4 bin 500 personelimizden 100'e yakın kişide bizim standartlarımıza göre kilolarında problem var. Biz bu arkadaşlarımıza 6 ay önce zayıflamaları için tavsiyede bulunduk. 6 aylık süre geçtikten sonra da 6 aylık ücretsiz izin verdik. Fazla kilo iyi bir şey değil ama bizim de zaten belirli bir standardımız var ve personelimizin de onu koruması gerekiyor. Biz şimdi bu personelimizin geri gelmesini bekliyoruz. Ayrıca personelimiz bu süreden önce de zayıflarsa hemen işinin başına dönebiliyor.'' Konuşmasının ardından Kotil'e Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından bir plaket sunuldu.