-THY'NİN ŞAM BÜROSU AÇILDI ŞAM (A.A) - 17.02.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Suriye'ye tescilini yaptırarak 1984'ten bu yana yerel acentalar üzerinden sürdürdüğü varlığını resmileştirdi. Geçtiğimiz ay tamamlanan bürokratik işlemlerin ardından, THY'nin Şam bürosu bu akşam resmen açıldı. THY büro açılışı nedeniyle Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, THY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altan Büyükyılmaz ve THY Şam Müdürü Bahri Yılmaz ile davetlilerin katıldığı bir resepsiyon düzenlendi. Açılışta konuşan Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, THY'nin dünyada en hızlı büyüyen ve gelişen havayolu şirketlerinin başında geldiğini hatırlatarak, "THY'nin her tarafta ve özellikle dost ve kardeş ülke Suriye'de büyüyüp gelişmesi bizim için çok büyük bir öneme sahip" diye konuştu. İki ülke arasında gelişen ilişkilerin olumlu yansımalarının THY'nin Suriye'ye yaptığı sefer sayılarını da etkilediğini belirten Önhon, vize uygulamasının kaldırılmasının ardından karşılıklı turistik ve ziyaret trafiğinin de arttığını söyledi. THY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altan Büyükyılmaz ise, "THY'nin (Suriye'de) bugüne gelmesinde iki ülke halklarının birbiri ile yakınlaşmasının da büyük etkisi var. İnşallah, bu ülkedeki büyümemiz genişlememiz devam edecek" diye konuştu. Büyükelçi Önhon, 1984 yılında THY'nin Suriye'ye sefer başlatmasının anısına bastırılan kartpostalı ofisin duvarına astı. 1984 yılından beri Türkiye-Suriye uçuşlarını gerçekleştiren THY, 2009 yılına kadar faaliyetlerini yerel acentalar üzerinden sürdürdü. Yerel acentaları denetleme görevini yapmak üzere Suriye'de sınırlı sayıda personel bulundurabilen THY, 2009 yılında başlattığı tescil işlemlerine ilişkin süreci geçtiğimiz ay tamamlayarak Suriye'deki varlığına resmi statü kazandırdı. THY tarafından her hafta Şam'a 18, Halep'e 7 yolcu seferinin yanısıra 2 kez de kargo uçağı seferi gerçekleştiriyor. Yaz döneminde ise Şam'a yapılan sefer sayısı arttırılarak, günde 3 sefer düzenleniyor.