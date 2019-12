THY'nin parası Çalık'ın bankasına

THY, acentelerine mektup göndererek, Çalık’ın bankası Aktif Bank’la çalışmalarını istedi. THY’nin toplam 751 acentesi, Aktif Bank’ınsa sadece 4 şubesi bulunuyor.



Türk Hava Yolları (THY) acentelerine bir yazı göndererek, kurumda muhasebe sisteminin değiştiğini, yeni sistemde bir süre Aktif Bank’la çalışacaklarını bildirdi. Aktif Bank, Başbakan’a yakın işadamlarından Ahmet Çalık’ın bankası. Türkiye’nin her tarafına yayılmış 751 acenteden, Türkiye’de sadece 4 şubesi olan bir bankayla çalışmalarının istenmesi şaşkınlık yarattı.



Turizm alanında yayınlarıyla tanınan Ekin yazım Grubu’nun haberine göre, daha önce acenteleriyle ilişkilerde havale işlemleri için Garanti Bankası’yla çalışan THY, geçtiğimiz günlerde yeni bir kararla Aktif Bank’la çalışmaya başladı. Kurum, bu kararını bir yazı ile acentelerine bildirdi.

Acentelere giden yazıda, yeni sisteme geçildiği, daha sonra acentelerin istedikleri bankayla çalışabilecekleri, ancak pilot uygulama için şimdilik Aktif Bank’la çalışma konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Yazıda, “Şu anda test aşamasını yürüteceğiniz banka olarak Aktif Bank seçilmiş olup bankadan tarafınıza ziyaretler gerçekleşecek ve proje çerçevesinde birtakım bilgiler istenebilecektir. Konu tamamen bilgimiz dahilinde olup, banka ile tereddütsüz çalışabilir” denildi.



Dört şubesi var



THY’nin acentelerini çalışmak için yönlendirdiği Aktif Bank, Çalık Grubu’nun bankası. Sabah ve ATV’yi satın almak için iki kamu bankasından 750 milyon dolar kullanan Çalık Grubu’nun CEO’su Başbakan’ın damadı Berat Albayrak. Acentelerini Aktif bank’la çalışmaya yönlendiren THY’de, kamunun yüzde 49.12 oranında hissesi var. Bu anlamda kamu şirketi özelliği taşıyor.

THY’nin acentelerini Aktif Bank’a yönlendirmesi, sadece kamusal özelliği olan bir şirketin, acentelerini hükümete yakın bir işadamının bankasına yönlendirmesi değil, aynı zamanda acenteler için de fiili sorunlar ortaya çıkarabilecek nitelikte.



Çünkü Aktif Bank’ın sadece dört şubesi var. Bu şubelerden ikisi İstanbul’da, birisi Kayseri’de. Son bir şube de Bursa’da açıldı. THY’nin sayıları 751’i bulan acenteleri ise Türkiye’nin her tarafına yayılmış vaziyette.



DBS nedir?



THY’nin bilet satan acenteleri Aktif Bank’a yönlendirmek için vesile yaptığı, kısa adı DBS olan “doğrudan borçlandırma sistemi” ile ilgili olarak kasım ayında bir toplantı düzenleyerek seyahat acentelerini bilgilendirmişti. THY’nin acenteleri bilgilendirme toplantısında DBS sistemi şöyle anlatılmıştı:



- Banka ile ürün ve hizmet satan firma (ana firma) ve alan firma (bayi/müşteri) arasında özel hukuk hükümleri çerçevesinde imzalanan protokoller ile ana firmaların, bayi/müşterilerinden olan tahsilatlarının çek, senet gibi operasyon doğuran metotlar yerine, banka nezdindeki hesaplarından yapılmasını sağlayan tahsilat yöntemidir.



- Vade tarihinde ürün ve hizmet alan firmanın sisteme tanımlı vadesiz mevduat hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması halinde önceden belirlenmiş limitler ve şartlar dahilinde ilgili firmaya kredi kullandırılmak sureti ile tahsilatlar gerçekleştirilir.



- THY ile banka arasında DBS sözleşmesi imzalanır. Banka, THY’ye DBS tahsilat hesabı tanımlar.



- Acentelere en yakın şubede hesap açılır ve fatura vadelerinde tahsilatların otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi için banka kendilerinden DBS Yetki Belgesi alır.



- Banka tarafından acentelere DBS kredi limiti tesisine yönelik kredi çalışması yapılır.



- Banka nezdinde DBS kredi limiti tesis edilen acentelerin, kredi teminatları tamamlanır.



- THY, borç bilgilerini elektronik ortamda banka sistemine yükler.



- THY tüm acentelerini, her acente ise kendisine ait kredi limitlerini ve tahsilat bilgilerini on-line olarak ilgili bankanın internet şubesi üzerinden takip edebilmektedir.



İŞTE O MEKTUP



‘Amacımız daha iyi hizmet’



Sayın Acentelerimiz,

Bildiğiniz gibi, daha önce 20 noktada THY Satış Ofislerine bağlı olarak çalışan ve tüm muhasebe işlemlerinin de yine aynı noktalarda yapıldığı Türkiye çapında yaklaşık 600 acentenin muhasebe ödemelerinin takip işlemlerinin tek bir noktadan takip edilmesi amacı ile Gelir Muhasebe ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan Acenteler Muhasebe Şefliği, 01/03/2008 itibarı ile projenin tamamlanmasını takiben, devre borcu olarak tabir edilen ve ayda 2 defa olmak üzere yapılan periyodik ödemelerini Garanti İnternet Bankacılığı aracılığı ile on-line olarak takip etmekte ve muhasebeleşmesini yaparak stok işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.



Acentelerimizin devre ödemelerini genellikle son gün yapmaları nedeni ile her ne kadar on-line işlem yapılıyor olsa dahi banka hesabındaki yığılma nedeni ile sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Bu sıkıntıların önüne geçebilmek, manuel işlemleri mümkün olduğunca ortadan kaldırabilmek ve siz acentelerimize bu konuda daha iyi hizmet verebilmek amacı ile bankalar ile görüşmeler yapılmış olup “Doğrudan Tahsilat Sistemi” en uygun çözüm olarak belirlenmiştir.



Sistem genel hatları ile ekteki dokümanda açıklanmış olup, sizlere herhangi bir ek maliyet oluşturması sözkonusu değildir.



Farklı acenteler ve farklı bankalar ile yürütülecek olan test aşamaları sona erdiğinde, tüm acentelerimize farklı banka seçenekleri sunulacaktır.



Şu anda test aşamasını yürüteceğiniz banka olarak Aktif Bank seçilmiş olup, bankadan tarafınıza ziyaretler gerçekleşecek ve proje çerçevesinde birtakım bilgiler istenebilecektir.



Konu tamamen bilgimiz dahilinde olup, banka ile tereddütsüz çalışabilir, herhangi bir sorunuz olduğu takdirde YUZTAN@THY.COM veya TKAYA@THY.COM adreslerinden bilgi alabilirsiniz.

Bilgilerinizi önemle rica eder, iyi çalışmalar dileriz.



THY'den açıklama



THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "THY'nin acente tahsilat sistemiyle ilgili haberlerin eksik bilgiden kaynaklandığı ve bu nedenle farklı yorumlara neden olduğu" kaydedildi.



Açıklamada, THY'nin, modern bankacılık ürünleriyle ilgili bazı araştırmalar ve testler yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Bu amaçla söz konusu ürünleri sunan aralarında Garanti Bankası, Akbank, Aktifbank, TEB, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve HSBC'nin de dahil olduğu çok sayıda banka ile aynı anda pilot uygulamalar gerçekleştirilmektedir.



Acente tahsilat sistemiyle ilgili yapılan pilot uygulama için yaklaşık 50 acente 10'lu gruplar halinde farklı bankalarla çalışma için yönlendirilmiştir. Yapılan uygulama sadece test çalışması olup, acente tahsilat sistemi için bu aşamada alınan bir karar bulunmamaktadır. Ayrıca bu uygulama için THY'nin bir ücret ödemesi de söz konusu değildir."



Açıklamada, rekabetçi ortamı oluşturmak için yapılan çalışmalar sonucu THY'nin menfaati çerçevesinde çalışılacak banka ya da bankaların belirleneceği belirtilerek, "Uygulamalar halihazırdaki tahsilat sistemini etkilememekte olup, zaman içerisinde diğer birçok banka da bu çalışmalara dahil edilecektir" bilgisi verildi.