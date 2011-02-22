-THY'NİN ÖZEL UÇAĞI İSKENDERİYE'DEN GELDİ İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Libya'dan tahliye edilerek Mısır'a getirilen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak, İskenderiye'den İstanbul'a geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine, Libya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün İskenderiye'ye gönderilen TK 3682 sefer sayılı A330 tipi özel uçak, saat 20.05'te Atatürk Havalimanı'na indi. Uçakta Libya'dan Mısır'a getirilen 249 Türk vatandaşı bulunuyor.