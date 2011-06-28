-THY'NİN NAPOLİ SEFERLERİ BAŞLADI ROMA (A.A) - 28.06.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) İtalya'daki altıncı uçuş noktası olan Napoli'ye seferler bugün başladı. 85 yolcu, 2 bebek ve 8 kişilik uçuş ekibini taşıyan Airbus 319 tipi uçak yerel saatle 12.00'de Napoli havaalanına indi. Havaalanında İtalyan itfaiyesinin ''su köprüsü'' olarak tanımlanan gösterisiyle karşılanan THY uçağındaki birinci pilot Muzzaffer Afşin Yelok ile ikinci pilot Fatih Alper kokpit camından İtalyan ve Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi. İlk Napoli seferiyle Turkiye'den gelenler arasında yer alan THY Pazarlama ve Satış Başkani Sezgin Sağlam, ilk sefer dolayısıyla havaalanında düzenlenen basın toplantısında, havaalanı çalışanlarına düzenledikleri karşılama töreni için teşekkür etti. THY'nin Skytrax tarafından yakın zamanda Avrupa'nın ''en iyi havayolu'' ödülünü aldığını anımsatan Sağlam, THY'nin uygun fiyatlarla ve yüksek hizmet kalitesiyle yolcularını taşıdığını belirtti. İtalya'nın THY açısından öneminin büyük olduğunu aktaran Sezgin Sağlam, kısa bir süre içinde de Torino uçuşlarının başlayacağının müjdesini verdi. Napoli Havalimanı CEO'su Mauro Pollio da "THY'ye hoşgeldin" diyerek, THY'yi Napoli'de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türk Hava Yollarının Napoli seferlerinin, 2 Ağustos 2011'e kadar salı-cuma-cumartesi olmak üzere üç gün karşılıklı yapılacağı belirtilerek, bu tarihten sonra ise sefer sayısının salı-çarşamba-cuma-cumartesi ve pazar günleri olmak üzere beşe çıkarılacağı bildirildi. THY, geçen ay da İtalya'da Cenova kentine sefer başlatmıştı.