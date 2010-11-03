-THY'NİN MOSKOVA UÇUŞLARINDAKİ SORUN GİDERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY) Moskova-İstanbul karşılıklı seferlerinde yaşanan ve Rus havayolu şirketi Aeroflot'un İstanbul'a sefer sayısını günde 3'e çıkarma isteğinden kaynaklandığı ileri sürülen uçuş iptalleri sorunu, yapılan görüşmelerin ardından çözüldü. Alınan bilgiye göre, 1 Kasım tarihinden itibaren Moskova-İstanbul arasındaki bazı seferlerin iptallerine yol açan sorunda, bugün akşam saatlerinde Türk ve Rus sivil havacılık yetkililerinin yaptıkları görüşmeler sonucu anlaşmaya varıldı. İstanbul-Moskova karşılıklı seferlerin yarından itibaren normale döneceği bildirildi. -SEFER İPTALLERİ YAŞANDI- Rus havayolu şirketi Aeroflot'un Moskova-İstanbul sefer sayısını günde 3'e çıkarma ve istediği saate slot (belirli saat aralıkları için uçuş, pist, park, terminal alanından oluşan kapasitenin taşıyıcılara tahsis edilmesi) verilmesi isteğine olumlu yanıt verilmeyince, THY'nin İstanbul-Moskova sefer sayısı da 4'ten 2'ye indirilmiş ve sefer iptalleri yaşanmıştı.