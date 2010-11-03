T24 LogoT24 Logo
Dünya

THY'NİN MOSKOVA UÇUŞLARINDAKİ SORUN GİDERİLDİ İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2010 21:16

-THY'NİN MOSKOVA UÇUŞLARINDAKİ SORUN GİDERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY) Moskova-İstanbul  karşılıklı seferlerinde yaşanan ve Rus havayolu şirketi Aeroflot'un İstanbul'a sefer sayısını günde 3'e çıkarma isteğinden kaynaklandığı ileri sürülen uçuş iptalleri sorunu, yapılan görüşmelerin ardından çözüldü. Alınan bilgiye göre, 1 Kasım tarihinden itibaren Moskova-İstanbul arasındaki bazı seferlerin iptallerine yol açan sorunda, bugün akşam saatlerinde Türk ve Rus sivil havacılık yetkililerinin yaptıkları görüşmeler sonucu anlaşmaya varıldı. İstanbul-Moskova karşılıklı seferlerin yarından itibaren normale döneceği bildirildi.  -SEFER İPTALLERİ YAŞANDI- Rus havayolu şirketi Aeroflot'un Moskova-İstanbul sefer sayısını günde 3'e çıkarma ve istediği saate slot (belirli saat aralıkları için uçuş, pist, park, terminal alanından oluşan kapasitenin taşıyıcılara tahsis edilmesi) verilmesi isteğine olumlu yanıt verilmeyince, THY'nin İstanbul-Moskova sefer sayısı da 4'ten 2'ye indirilmiş ve sefer iptalleri yaşanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24