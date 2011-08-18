THY’nin ‘ManU’sundan 1 milyar dolarlık gol

T24 - Ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın (THY) yaptığı İngiliz Futbol Kulübü Manchester United, borç yükünden kurtulmak için şirket hisselerini Asya’da halka arz etmeye hazırlanıyor.



Dünyanın en başarılı futbol kulüplerinden olan Manchester United’ın Singapur borsasında yapılacak halka arz işlemleri için Credit Suisse bankasını görevlendirdiği bildiriliyor.



Amerikalı Glazer ailesinin 2005 yılında kulübün büyük oranda borçlanarak satın alması kulübün taraftarlarını öfkelendirmişti.



Bu durum, kulübün yaklaşık 800 milyon dolarlık bir borç yükünü sırtlanmasına yol açtı.



Uzmanlar, halka arzın Glazer ailesinin mali açıdan rahatlamak için değerlendirdiği seçeneklerden biri olduğunu kaydediyor. Hisselerin yüzde 30 kadarının bu yöntemle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.



Kısmi hisse satışı kulübün denetiminin Glazer ailesi elinde kalmasını sağlayacağı gibi, kulübün borçlarının ödenmesi için gelir getirmiş olacak.

Asya’da 190 milyon taraftarı var



Satış başarılı olursa kulüp 1 milyar dolar kadar gelir elde edebilir. Kulübün dünya genelindeki 330 milyon taraftarından 190 milyonunun Asya’da olduğu tahmin ediliyor. Pek çok büyük futbol kulübü de son yıllarda Asya’yı bir gelişme alanı olarak görüyor. Manchester United hisseleri, 2005 yılında Glazer’larca alınana dek Londra Borsası’nda işlem görüyordu. Hisselere ne kadar değer biçileceği henüz belirsiz. Manchester United ve kulüp yöneticisi David Gill haberler konusunda bir açıklama yapmadı.





