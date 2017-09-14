T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY'nin Köln uçağına bomba ihbarı yapıldı, incelemelerde herhangi bir şeye rastlanmadı

  Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA) TÜRK  Hava Yolları’nın  (THY), Köln'den İstanbul'a gelecek olan TK-1672 sefer sayılı uçağına hareketinden önce bomba ihbarı yapıldı

14 Eylül 2017 19:07

 

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA) TÜRK  Hava Yolları’nın  (THY), Köln\'den İstanbul\'a gelecek olan TK-1672 sefer sayılı uçağına hareketinden önce bomba ihbarı yapıldı. Yapılan incelemelerde herhangi bir şeye rastlanmadı. 

Edinilen bilgiye göre THY\'nın  bugün saat 11:00\'de İstanbul Atatürk Havalimanı\'na \"Köln Bonn Havalimanı\"ndan hareket etmesi gereken uçağı 113 yolcusunu aldıktan ve valiz işlemlerini tamamladıktan sonra Alman makamlarına yapılan bomba ihbarı üzerine uçak güvenli bölgeye çekildi.  Daha sonra yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi..Yapılan incelemelerin ardından herhangi olumsuz bir şeye rastlanmadı.

Ardından yolcular ve bagajlar tekrar uçağa alındı. Böylelikle 5 saat gecikme İstanbul Atatürk Havalimanı\'na uçağın geleceği bildirildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ASLIYÜCEİSTANBULDHA TÜRK  Hava Yollarının  THY KölnTK1672YapılanTHYAtatürk HavalimanıBonn Havalimanı"ndanAlmanArdındanBöylelikle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24