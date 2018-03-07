THY'nin kârı ilk kez 1 milyar doları aştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) geçen yılki esas faaliyet kârı 1 milyar 22 milyon dolara yükselirken, net dönem karı 223 milyon dolar oldu. Şirketin kârı ilk kez 1 milyar doları aştı.

Şirketin geçen yıl toplam varlıkları 18,2 milyar dolar olurken, öz kaynakları ise 5,3 milyar doların üzerine çıktı. THY, yüzde 27,5 kâr (EBITDAR) marjı ile yılı rekor kârlılıkla tamamlamayı başardı. THY, yolcu doluluk oranlarında art arda rekorlar kırdı ve 2017 yılını yüzde 79,1 doluluk oranıyla kapattı. Şirketin satış gelirleri yüzde 11,9 artış göstererek, toplam satış gelirleri 10 milyar 958 milyon dolara ulaştı.