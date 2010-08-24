THY'nin karı 278 milyon lira

T24- Türk Hava Yolları (THY) yılın ilk yarısında net kârını yüzde 173 artışla 278 milyon liraya çıkarırken, akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle faaliyet kârı 115 milyon TL olarak gerçekleşti.



THY’nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) gönderdiği 2010 yılının ilk yarısına ait konsolide mali tablolarına göre, satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 3 milyar 743 milyon TL’ye çıktı. THY’nin net kârı da yüzde 173 artışla 278 milyon TL olarak gerçekleşti. Artan akaryakıt fiyatlarına paralel olarak akaryakıt giderlerinde meydana gelen yüzde 64 artış esas faaliyet kârına da olumsuz etki yaptı ve esas faaliyet kârı yüzde 36 düşüşle 115 milyon TL olarak gerçekleşti.





Trafik sonuçlarındaki büyüme bu dönemde de devam ederken, yolcu sayısı 13.4 milyona, taşınan kargo-posta ise yüzde 50 artışla 152 bin tona ulaştı. Arzedilen koltuk kilometresindeki yüzde 20 artışa karşılık ücretli yolcu kilometresinde yüzde 27 artış meydana geldi.