T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

THY'nin karı 278 milyon lira

THY yılın ilk yarısında net kârını yüzde 173 artırarak 278 milyon liraya ulaştı.

24 Ağustos 2010 03:00

T24- Türk Hava Yolları (THY) yılın ilk yarısında net kârını yüzde 173 artışla 278 milyon liraya çıkarırken, akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle faaliyet kârı 115 milyon TL olarak gerçekleşti.


THY’nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) gönderdiği 2010 yılının ilk yarısına ait konsolide mali tablolarına göre, satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 3 milyar 743 milyon TL’ye çıktı. THY’nin net kârı da yüzde 173 artışla 278 milyon TL olarak gerçekleşti. Artan akaryakıt fiyatlarına paralel olarak akaryakıt giderlerinde meydana gelen yüzde 64 artış esas faaliyet kârına da olumsuz etki yaptı ve esas faaliyet kârı yüzde 36 düşüşle 115 milyon TL olarak gerçekleşti.


Trafik sonuçlarındaki büyüme bu dönemde de devam ederken, yolcu sayısı 13.4 milyona, taşınan kargo-posta ise yüzde 50 artışla 152 bin tona ulaştı. Arzedilen koltuk kilometresindeki yüzde 20 artışa karşılık ücretli yolcu kilometresinde yüzde 27 artış meydana geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24