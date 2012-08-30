Lufthansa grevi THY işçisinden örnek aldı

Türk Hava Yolları'nın büyüme stratejisinde örnek aldığı Alman devi Lufthansa çalışanı THY işçisinden grevi örnek aldı. Ama onlara yasak yok!

Türkiye ’de ‘stratejik’ olduğu gerekçesiyle havacılık sektöründe grev yasak ve bu yasak 305 Türk Hava Yolları (THY) çalışanına mal oldu. Grevin yasak olduğu THY, Avrupa’nın en büyük şirketi Lufthansa ile birlikte Star Alliance üyesi. Star Alliance, uçuş standartlarını belirleyen bir örgüt. Hızlı büyüme gösteren THY bu süreçte en çok Lufthansa’yı örnek aldı. Şimdi THY’nin her konuda örnek aldığı kardeş şirketi Lufthansa’da kabin ekipleri bugün greve çıkıyor.

Şebnem Turhan'ın Radikal'de yer alan haberine göre, grevin ne zaman biteceği belirsiz. THY’de örgütlü Hava-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Atilay Ayçin “Bizimle aynı. Biz yapabilseydik bizde de kabin ekipleri greve çıkacaktı. Şimdi THY’nin her konuda örnek aldığı Lufthansa’da kabin ekipleri greve gidiyor. THY, patrona yönelik tüm konularda Lufthansa’yı örnek alırken işçilerin hakları söz konusu olduğunda görmezden geliyor” diyor.

Kabin ekipleri grevde

Lufthansa, yolcu taşımada dünyanın dördüncü Avrupa’nın ve Almanya ’nın ise en büyük hava yolu şirketi. Lufthansa’da çalışan 19 bin kabin görevlisi UFO adlı sendikanın üyesi. Toplusözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Sendika çalışanlar için yüzde 5 zammın yanı sıra kabin personeli olarak kiralık işçi çalıştırılmasına son verilmesini istiyor. Lufthansa patronları ise bu taleplere olumsuz yanıt verdi. Grev bugün başlıyor. UFO Başkanı Nicoley Bublies, Lufthansa ve yolcuların kendilerini kabin personelinin grevlerine hazırlaması yönünde uyararak, grevlerin gelecek günlerde süreceğini belirtti. Grevler, her gün birkaç saat yapılacak ve önceden medya ve Lufthansa üzerinden duyurulacak.

THY, Lufthansa ile sıkı ilişkiler içinde. Hava-İş Başkanı Ayçin THY’nin büyüme stratejisinde örnek şirket olarak Lufthansa’nın kullanıldığını söylüyor. Bugün başlayacak grevin THY çalışanlarının yasaklanmasaydı yapabilecekleri grev ile aynı anlama geldiğini vurgulayan Ayçin ortaklık içinde olan iki şirketteki iki farklı uygulamaya dikkat çekiyor. Ayçin şöyle konuşuyor: “THY’de ‘stratejik’ diyerek yasaklandı. Ancak Lufthansa’nın yanı sıra olimpiyatlar sırasında da Fransa ’da pilotlar greve çıktı. Hükümet onları uyardı ama pilotlar temel hakları için vazgeçmedi. Bizim ülkemizde de böyle olmalıydı.”

Dünyada THY için ortak eylem günü

THY’de işten atılan 305 çalışan için bugün dayanışma eylemleri düzenlenecek. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) üyesi havacılık sendikaları dünyanın dört bir yanında Amsterdam, Brüksel, Hamburg, Londra, New York , Stockholm ve Tokyo gibi şehirlerde THY ofisleri önünde yapacakları eşzamanlı eylemlerle işten çıkarılan 305 işçinin işe iadesini talep edecekler. Belçika ’da Zavantem Havaalanı’nda bildiri dağıtılacak, New York ’ta THY bürosunun bulunduğu Empire State Building’de eylem yapılacak. Amsterdam, Hamburg ve Tokyo havaalanlarında ve Londra’da THY’nin bürosu ve Heathrow Havalimanı’nda bildiri dağıtılacak.