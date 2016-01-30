THY'nin Isparta yolcuları yanlışlıkla Kayseri uçağına bindirildi!

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Isparta'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen yolcular yanlışlıkla Kayseri uçağına bindirildi. Yolcular karışınca hem Kayseri seferi hem de Isparta seferi gecikmeli gerçekleşti.

DHA’nın haberine göre; Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen ilginç olay şu şekilde gerçekleşti: Türk Hava Yolları’nın TK-2016 Kayseri ve TK-2860 Isparta’ya gidecek olan yolcular son kontrol için Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali’nde bulunan 405 ve 403 No’lu kapılara geldiler. Burada uçak saatini bekleyen yolcular son kontrol yapıldıktan sonra otobüsle Isparta ve Kayseri uçağının bulunduğu N1 ve N2 adlı açık park yerine götürüldü. Burada bazı Isparta yolcuları görevlilerin dikkatsizliği nedeniyle yanlışlıkla Kayseri’ye gidecek THY uçağına bindiler.

Uçuş gecikmeli olarak gerçekleşti

Bir yolcu tarafından fark edilen karışıklık yetkililere bildirildi. Yetkililer Televizyon Programcısı Simge Fıstıkoğlu’nun da bulunduğu Kayseri uçağındaki yolcuları uçaktan indirerek apronda tekrar bilet kontrolü yaptı. Yanlışlıkla Kayseri uçağına binen Isparta yolcuları bilet kontrolünün ardından Türk Hava Yolları’nın Isparta’ya giden uçağına bindirildi. Karışıklık nedeniyle THY’nin Isparta ve Kayseri uçağı gecikmeli olarak gerçekleşti.

Fıstıkoğlu Twitter’dan paylaştı

Türk Hava Yolları’na ait uçakla Kayseri’ye giden ve yaşanan yolcu karışıklığına tanık olan televizyon programcısı Simge Fıstıkoğlu Twitter'den şu mesajı paylaştı:

“Yolcular karışınca güvenlik nedeniyle uçaktan iniyoruz, uçak aranacak tekrar bineceğiz, nefis bir sabah sürprizi!!!”

Dış hat yolcuları iç hattan çıkartılmıştı

Atatürk Havalimanı’da daha önce de benzer bir olay gerçekleşmişti. Yer hizmetleri personelinin dikkatsizliğinden dolayı Dış Hatlar Terminali’ne götürülmesi gereken yolcular yanlışlıkla İç Hatlar Terminali'ne bırakılmıştı.