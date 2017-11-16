THY'nin Isparta uçağı yoğun sis nedeniyle Antalya'ya indi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Isparta seferini yapan tarifeli uçağı, yoğun sis nedeniyle Süleyman Demirel Havalimanı\'na iniş yapamadı. Pisti 2 kez pas geçen uçak, Antalya Havalimanı\'na indi.

İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan saat 13.05\'te havalanan THY\'ye ait uçak, saat 14.20\'de Isparta Süleyman Demirel Havalimanı\'na iniş için alçaldı. Ancak, yoğun sis nedeniyle iniş gerçekleşmedi. Havada bir süre dönen uçak, ikinci denemesinde de pisti pas geçti. Bunun üzerine uçak, Antalya\'ya yönlendirildi. Tiyatro sanatçısı Melek Baykal ve ekibinin de bulunduğu uçak, saat 15.30 sıralarında Antalya Havalimanı\'na sorunsuz indi.



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