-THY'NİN İLK YARI NET KARI 278 MİLYON LİRA İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY) 2010 yılı ilk yarı net karının 278 milyon lira olduğu bildirildi. THY'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun 2010 yılı ilk yarısına ait konsolide mali tabloları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilerek açıklandı. Mali tablolara göre satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 3 milyar 743 milyon liraya çıkaran THY'nin net karı yüzde 173 artışla 278 milyon lira olarak gerçekleşti. Artan akaryakıt fiyatlarına paralel olarak akaryakıt giderlerinde meydana gelen yüzde 64 artışın etkisiyle, esas faaliyet karına yüzde 36 düşüşle 115 milyon lira olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türk Hava Yolları'nın trafik sonuçlarındaki büyüme bu dönemde de devam etti ve yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 13,4 milyona, taşınan kargo-posta ise yüzde 50 artışla 152 bin tona ulaştı. Arz edilen Koltuk Km'deki (AKK) yüzde 20, Ücretli Yolcu Km'de (ÜYK) de yüzde 27 arttı. Yolcu doluluk oranı ise 4,1 puan artışla yüzde 72,1 oldu. Global ölçekte yolcu ve kargo taşımacılığında 2010 yılında bir toparlanma yaşanmakta olup, yeni bir ekonomik durgunluk dönemine girilmemesi halinde bu toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Sözü edilen bu olumlu gelişmelerin Türk Hava Yolları'nın büyümesine ve daha pozitif neticeler elde etmesine katkı sağlaması beklenmektedir.''