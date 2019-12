-THY'NİN EUROLEAGUE İLE İSİM HAKKI ANLAŞMASI BARCELONA (A.A) - 05.10.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY) Avrupa'daki en büyük basketbol organizasyonu olan Euroleague'in isim hakkını almasıyla ilgili anlaşma bugün Barcelona kentinde basına tanıtıldı. Tanıtıma, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve THY'nin Avrupa kentlerinde görev yapan bazı müdürleri, Euroleague Başkanı Jordi Bertameu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Barcelona Kulübü Başkanı Sandro Rosell, Euroleague yönetim kurulu üyeleri, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin menajerliğini de yapan kardeşi Rodrigo Messi'nin de aralarında bulunduğu seçkin davetliler katıldı. Euroleague'in isim hakkını 5 yılı kesin, 5 yılı opsiyonlu olmak üzere alan THY'nin, global anlamdaki sponsorluk anlaşmalarını değerlendiren THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu, "Bugüne kadar yaptığımız en büyük sponsorluklardan biri. Hem şirketimizin, hem de ülkemizin tanıtımına çok büyük artılar getireceğini düşünüyoruz. 170 ülkede naklen yayınlanan bu organizasyonların ismi artık Türk Hava Yolları Euroleague" dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı, "Euroleague'in yanısıra Final Four maçlarının ve Euroleague'in altındaki EurcoCup'ın da isim hakkını aldık. Ortak bir logo yapıldı ve bu her maçta sahanın ortasına konulacak. Tanıtım panolarında da 10 dakika THY tanıtılacak" diye konuştu. Manchester United ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle halen devam eden sponsorluk anlaşmaları olan THY'nin 2010'da tanıtım bütçesine 73 milyon dolar ayırdığını belirten Topçu, "2011'de bu bütçe artarak devam edecektir" dedi. THY'nin yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili olarak "Bizim oyun planımızda olan şeyler değildi" ifadesini kullanan Topçu, "Global krizin neticesinde Avrupa şirketleri bütçelerini kısıp, sponsor olamayınca bize fırsatlar açıldı. Bizim tanıtıma ihtiyacımız vardı, global kriz de bize bu imkanları getirdi. THY böylece bu atılımları yaptı" dedi. THY'nin büyürken karını artırdığını ve THY'nin bir global marka olması için tüm çabaların gösterildiğini vurgulayan Topçu, karşılığını alacaklarına inanmaları halinde kültürel veya diğer alanlardaki aktivitelere de sponsor olabileceklerini dile getirdi. Hamdi Topçu, "THY'nin bu sponsorluk anlaşmalarından şimdiye kadarki kazancının ne olduğu" yönündeki soruyu da, "Sponsorluklar, THY'nin hizmet kalitesini bir seferlik de olsa göstermeye yaradı. İnsanları uçmaya teşvik ediyoruz. THY, dünyada tanınır hale geldi. Business class yolcularımız arttı. Dünyada artık hem ikramda hem hizmet kalitesinde global anlamda rekabet gösteren THY, bu tanıtımlarla yolcu sayısını da arttırdı. Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan çok olumlu tepkiler aldık. Bu tanıtım faaliyetlerimizin karşılığını almaktayız" şeklinde cevapladı. THY'yı, "Son 7 yılda yükselen bir Türkiye var ama global piyasada bir de yükselen bir yıldız var o da THY" diye tanımlayan Topçu, "Dost düşman herkes bunu dile getiriyor. Bakan, büyükelçi veya CEO düzeyinde dünyadaki değişik ülkelerden bize geliyorlar ve bu başarının altındaki sırrı öğrenmek istiyorlar. Bizim onlara söylediğimiz, Türkiye'nin, İstanbul'un potansiyelini kullandığımızdır, ama şunu biliyoruz ki, İstanbul'un havacılık pazarındaki payı yeterli değil. Hak ettiği konumda yer almıyor" dedi. THY'nin başarısının arkasındaki temel etkeni "ekip çalışması" olarak gösteren Topçu, "Son 7 yılda THY her yıl ortalama yüzde 20 büyüdü. İstikrarlı bu büyümeyi dünyada yakalayan başka bir şirket yok. Şu anda uçak alımında yaptığımız finansmanda dünyada en iyi finansman yapan şirket seçildik. Bu finans konusunu çok iyi yaptığımızı gösteriyor. Bu bir ekip ürünü. Profesyonelce çalışıyoruz, hızlı kararlar alabiliyoruz ama işimizi amatörce takip ediyoruz" dedi. Bu arada, THY'nın Manchester United ile çektiği reklam filminin yakın bir sürede küresel yayın yapan televizyonlarda gösterime gireceği açıklandı.