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THY'NİN ERBİL SEFERLERİ HAFTA BAŞI YENİDEN BAŞLIYOR

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA Türk Hava Yolları, uçuş yasağının kalkmasının ardından pazartesi günü Erbil seferlerine yeniden başlayacak

24 Mart 2018 19:59

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA
Türk Hava Yolları, uçuş yasağının kalkmasının ardından pazartesi günü Erbil seferlerine yeniden başlayacak. 
Irak Merkezi yönetiminin 29 Eylül tarihinde aldığı karar doğrultusunda; Erbil ve Süleymaniye\'ye yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurulmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından havayolu şirketlerinin uçak seferlerine yeniden başlaması kararı alındı. Eylül ayından beri askıya alınan İstanbul-Erbil seferinin pazartesi gecesi yeniden başlayacak. Erbil seferi için şuana kadar 135 ekonomi, 16 business olmak üzere 151 bilet satıldığı öğrenildi. 


 

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