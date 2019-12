THY'nin domuz davası başladı

THY’nin 11 Şubat 2009 tarihinde Varşova-İstanbul seferi yapan uçağına pistte bir aracın çarpması üzerine dört saati bulan rötar sırasında yolculara dağıtılan sandviçlerde domuz eti olduğu iddiasının ilk duruşması yapıldı.





Yetkililere nasıl böyle bir şey yapabildiklerini soran yolculara “Bir kereden bir şey olmaz” yanıtı verildiği öne sürüldü. Yolculardan Ali Kerem Çiftçi, sandviçlerden bir örnek alarak laboratuara tahlile gönderdi ve gerçekten domuz eti olduğunu öğrendi. THY, iddialara 3 sayfalık dilekçeyle cevap verdi. THY avukatları hazırladıkları cevap dilekçesinde “Yolcularımızın tüm milletlerden olabileceği göz önüne alındığından ikram menülerimizde hiçbir surette domuz eti ve yan ürünlerine yer verilmemektedir. Her yolcuya sadece peynir ve salamdan oluşan 2 çeşit sandviç ile 1 adet meyve suyu ikram edilmiştir. Bu siparişleri hazırlayan SSP Poland Ltd şirketi de ’Sandviçlerde domuz eti olmadığına dair’ beyanlarını tarafımıza göndermiştir” denildi.



İtiraf ve özür yoktur



Dilekçenin devamında “Varşova müdürümüz Halil Yorulmazer’in davacıya ”Sandviçteki etin domuz eti olduğunu itiraf ettiği, özür dilediği, ayrıca bunun önemli bir şey olmadığı, kendisinin de domuz eti yediği “ şeklindeki beyanları külliyen yalandır. Olayın gerçeğinde müdürümüz Halil Yorulmazer, ”Bu sandviçlerden ben de yedim. Domuz eti olsa hiç yer miyim“ cevabını vermiştir. Dilekçenin son kısmında ”Davacının olaydan dolayı oldukça sarsıldığı, Türkiye’de et ve et ürünleri yiyemediği’ şeklindeki beyanları gerçekdışı ve abartılıdır. Son olarak davacı tarafından talep edilen 40 bin TL’lik manevi tazminat son derece fahiş, sebepsiz zenginleşmeye neden olacak miktardadır. Bu sebeplerden dolayı itirazımızın kabulü ile dosyanın yetkili Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz “ denildi. Mahkeme talebiyerinde bularak dosyayı asliye ticaret mahkemesine gönderdi.