-THY'NİN BÜYÜMESİNİN SIRRI RİZE (A.A) - 08.05.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, yurt dışındaki büyük firmaları rakip olarak seçerek büyümeyi seçtiklerini söyledi. Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek üyeleri ile sohbet eden Kotil, buradaki konuşmasında, Türkiye'de havacılık sektörünün rekabete açılmasıyla THY'nin yurt içindeki firmalarla değil, uluslararası alanda, yurt dışındaki firmalarla rekabet etmeyi seçtiğini belirterek, ''Yurt içindeki firmaları da rakip olarak alabilirdik. Ama biz yurt dışındaki büyük firmaları seçtik. Çünkü zayıf olanı seçerseniz aşağıya doğru gidersiniz, ama güçlü olanı seçerseniz büyürsünüz. Biz yurt dışındaki büyük firmaları rakip seçerek büyümeyi seçtik'' dedi. Dünyada 179 noktaya uçtuklarını ve uçak sayılarının yıl sonunda 200'e çıkacağını bildiren Kotil, ''Dünyanın en genç filosuna sahibiz. Filomuzun yaş ortalaması 6,5, ayrıca yalnız filomuz değil, çalışanlarımız da genç. Bunlar bizim en önemli avantajlarımız'' diye konuştu. Temel Kotil, THY'nin 2 bin 200'ü pilot, 5 bin 500'ü kabin görevlisi olmak üzere 16 bin çalışanı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: ''Özellikle operasyonel alandaki kadromuzu artırıyoruz. Şirketimizi yeniden yapılandırdık. Operasyonel ünitemiz her yıl yüzde 10 büyüyor. Çalışan başına düşen yolcu sayısı 900'lerden bin 700'lere çıktı. Her yıl 300 yeni pilot alıyoruz. Lise mezunlarını alıp kabin görevlisi olarak yetiştiriyoruz. Çok ciddi başvuru var. Başvuran 10 kişiden ancak birini alabiliyoruz. 12 eğitim uçağımız var. Pilotları 2 yıl eğitiyoruz. Ancak yetişemediğimiz yerde ABD'deki pilot okuluna gönderiyoruz. Yetiştirdiğimiz bir pilotun kaptan pilot olması için 6 yıl geçmesi gerekiyor. Ülkemizde pilot okulunu 2005 yılında açtık. Dolayısıyla bu pilotlar tam olarak yetişene kadar yabancı pilot almak zorundayız. Şu anda kadromuzda 350 civarında yabancı pilot bulunuyor. Bayanların pilot olmasını da teşvik ediyoruz. kadromuzda 30 civarında kadın pilot var.'' -İKRAM OLMAZSA BİLET FİYATI SADECE YÜZDE 1 UCUZLAR- Kotil, uçaklarda ikramın parayla satılmasının ABD'de başladığını, sonra dünyaya yayıldığını ifade ederek, ''Bu düşük gider, düşük kalite politikasıdır. Bazen THY'de böyle olması gerektiği dile getiriliyor. Ancak ikram giderleri, toplam giderlerimiz içinde yüzde 5'lik paya sahip. Dolayısıyla ikramı vermediğimizde bilet fiyatı ancak yüzde 1 oranında ucuzlayabilir. Biz kaliteyi büyümeyi hedefliyoruz. Yolcunun tüm isteklerine cevap vermek istiyoruz. Her yol yüzde 20 oranında büyüyebilmenin yolu, yolculara cazip gelebilmektir. Bu nedenle ikram, bizim için külfet değil. Biz çok lükse kaçmadan yolcuya cazip geleni yapmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Kurdukları uçak bakım ünitesinde kendi uçakları ile ülkedeki tüm firmaların uçaklarının yanında Avrupa'nın da en büyük havayolu şirketlerinin uçaklarına bakım yaptıklarını anlatan Kotil, uçak bakım ünitesine yarım milyar dolar yatırım yaptıklarını vurguladı. -MARKA OLMAK İSTİYORSANIZ HER ALANDA MARKA OLMALISINIZ- İkram tesislerinin tüm yurt içi havayolu şirketleri ile Türkiye'ye gelen havayollarına hizmet verdiğini belirten Kotil, ''Marka olmak istiyorsanız her alandaki işinizde marka olmalısınız. Bu nedenle biz her yaptığımız işin marka değeri olmasına çalışıyoruz'' dedi. Temel Kotil, sponsor oldukları Barcelona ve Manchester United takımlarının İngiltere'nin Başkenti Londra'da 28 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olmalarının çok güzel bir sürpriz olduğunu dile getirerek, ''Maçı biri kazanacak, ama sonuçta biz başarmış olacağız. Çok nasipli bir şirketiz. Daha önce Barcelona'ya ilk sponsor olduğumuzda da 6 kupa kazanmışlardı'' dedi.