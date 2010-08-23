-THY'NİN BANGKOK UÇAĞINDA ARIZA İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Türk Hava Yolları'nın Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağın arıza nedeniyle 15 saat gecikmeli olarak geleceği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan dün saat 23.30'da havalanması planlanan THY'nin Airbus 340 tipi İstanbul uçağında, kalkışından kısa bir süre önce teknik bir arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesinin ardından İstanbul'a hareket eden ve içinde 230 yolcu bulunan uçağın, 15 saat gecikmeli olarak İstanbul'a geleceği ve Atatürk Havalimanı'na saat 21.00 sıralarında inmesinin beklendiği kaydedildi.