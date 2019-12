-THY'NİN ABD SEFERLERİ ARTACAK WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, THY'nin gelecek ay başlayacak Los Angeles seferlerinin ardından Houston, Miami, Boston ve Detroit seferlerini de başlatmayı hedeflediklerini, bunu 2012 veya 2013 yıllarında yapabileceklerini düşündüğünü söyledi. Kotil, havacılık sektörünün önemli uluslararası yayınlarından olan Air Transport World'ün (ATW) THY'yi "Pazar Lideri" seçmesi nedeniyle bulunduğu Washington'da, THY'nin ABD ve dünya genelinde bundan sonraki hedefleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Geçen yılın kasım ayında Washington'a başlayan THY seferlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kotil şunları kaydetti: "Washington DC'ye sadece Türkler gelmiyor, Ortadoğu'dan, Orta Asya'dan, Rusya'dan gelenler var ve THY üzerinden buraya gelip geri dönüyorlar. Washington'dan Afrika pazarına çok yolcu taşıyoruz, Etiyopya'ya, Kenya'ya çok fazla yolcu gidiyor buradan. Biliyorsunuz (ABD Başkanı) Sayın Barack Obama'nın özü Kenya'ya gidiyor. Bu açıdan Amerika pazarı bizim için çok önemli ve bu pazarda Washington DC'den memnunuz." ABD pazarında yeni uçuş noktaları olarak Washington ile sınırlı kalmayacaklarını ifade eden Kotil, mart başında Los Angeles seferlerinin başlayacağını söyledi. Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atlantik'te biz daha önce günde bir tek New York seferi yapıyorduk. Chicago'ya haftada üç sefer oluyordu, ama bizim Atlantik'te günde 25 sefere gelmemiz lazım ki, o zaman Avrupa'daki büyük taşıyıcılar kadar Atlantik'te kol geliştirmiş oluruz, gücümüzü artırıp ayağımızı artırmış oluruz. Bu şu demektir: Bundan sonra Los Angeles, sonrasında Houston, Miami başlayacak. Ardından Boston, Detroit gelecek. Son 4 noktaya dair henüz yönetim kurulu kararı yok, ama bizim hedefimizde bunlar var. Ancak 2012-2013 yıllarında gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz her zaman olduğu gibi tüm büyümeye rağmen yetiştiremiyoruz. 90 uçak aldık, ama yetişmiyor, çünkü her uçuş hattı ilave frekans, başka uçak istiyor." -"BAŞARIMIZ İSTANBUL'U HAVAYOLUNDA DA KÖPRÜ YAPMAKTAN GEÇİYOR"- THY'nin 4 kat büyüdüğünü, bir dört kat daha büyümesi durumunda dünyanın en büyük havayolu olabileceğini ifade eden Kotil, THY'nin başarısının İstanbul'u havayolunda da köprü yapmaktan geçtiğini kaydetti. Kotil, doğuya ve batıya açıldıklarını anlatarak, ABD'den Türkiye'ye az sayıda yolcu geldiğini, ama transfer yolcu sayısının arttığını belirterek şöyle devam etti: "Transfer yolcu artınca da, bu kez biz de her yere kar ederek sefer koyma şansına sahip oluyoruz. Bunun Türkiye'ye katkısı ne oluyor? Biz Los Angeles'a, Washington'a uçabildiğimiz için, Türk vatandaşımız, Türk işadamımız, Türk öğrencimiz de Los Angeles'a, Washington'a doğrudan gidebiliyor. Hem Los Angeles hem Washington hattının transfer yolcusuz uçması halinde zarar ederiz, o nedenle transfer yolcunun peşindeyiz. Bu yıl, transfer yolcuyu nerede bulursak, alıp sistem üzerinden evine götüreceğiz, evi Güney Afrika'da da olsa, Kuzey Afrika'da da olsa, dünyanın neresinde olursa olsun götüreceğiz." -"5 YILDIZLI HAVAYOLU OLMAYI İYİCE KAFAYA KOYDUK"- THY Genel Müdürü Kotil, 2011 hedeflerinden de bahsederek, 2011'de THY'nin uçuş ağını ilk kez bu kadar kapsamlı hale getirdiğini söyledi. THY'nin, Türkiye'den Avrupa pazarına zaten güçlü bir havayolu olduğunu, son 5 yıllık çalışmada bunu yüzde 300 artırdıklarını kaydeden Kotil, "Biz daha önce Ortadoğu, Rusya, Orta Asya, Afrika, Uzakdoğu ve Atlantik pazarında zayıftık. Şimdi bu kolları inşa ettik. 2011'e gelene kadar kısa mesafe yani Ortadoğu, Orta Asya pazarı kollarını bitirmiştik. Ama bu yıl asıl Atlantik kolunu, Uzakdoğu pazarını inşa ediyoruz. O zaman doğudan getirdiklerimizi batıya götürme şansımız var" dedi. Kotil, 2011'de 5 yıldızlı havayolu olmayı iyice kafaya koyduklarını, bunun için çalıştıklarını kaydederek, "Proje 2005'de başlamıştı. 2007'de 3 yıldızdan 4 yıldıza çıkmıştık, 2009'da 4,5 yıldıza çıktık, azcık kaldı şimdi. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla 5 yıldızı alacağız. Biz 2011'de şöyle anılmak istiyoruz: Pazar lideri, kalite lideri, dolayısıyla en iyi havayolu olmak istiyoruz. Bunun yolunu açmış oluyoruz inşallah" diye konuştu.