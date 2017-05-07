THY'nin 3 aylık zararı 1,4 milyar lira

Kamu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), 2017 yılının ilk 3 ayında 1 milyar 421 milyon lira zarar ettiğini açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre, borsaya açık olan şirketin yasal düzenlemeler gereği Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 2017 yılının Ocak ve Mart ayları arasında zarar açıklandı.

Aynı açıklamada ayrıca "31.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Arzu Akalın, Ogün Şanlıer ve Mehmet Muzaffer Akpınar hakkında SPK'nın 02.05.2017 tarihli yazısı ile uygunluk verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.