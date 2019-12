T24 - Türk Hava Yolları (THY), en uzun uçuş hattı olan İstanbul-Los Angeles seferlerine başladı.





THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Los Angeles hattında yoğun talep olduğunu belirterek, “Buraya her gün uçmayı planlıyoruz” dedi. Paramount Stüdyoları’nda gerçekleştirilen gala yemeğine katılan THY’nin reklam yüzü NBA yıldızı Kobe Bryant ise yaptığı davul şovuyla alkış aldı.



13 saat 45 dakika



New York, Chicago ve Washington DC’den sonra batı yakasının en önemli şehirlerinden Los Angeles direkt seferlerle İstanbul’a bağlandı. 13 saat 45 dakika süren ve Boeing 777-300ER uçaklarıyla non-stop yani duraksız yapılan ilk sefere Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Şanlı, Genel Müdür Yardımcıları Coşkun Kılıç, Kazım Çalışkan, Do&Co Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan katıldı. Uçağı Los Angeles Başkonsolosu Hakan Tekin ile THY Müdürü Fatma Yüceler karşıladı.





132’nci uçuş noktası



Hamdi Topçu, “THY’nin 132’inci uçuş noktası Los Angeles oldu. Yeni teslim aldığımız geniş gövdeli uçaklarımızla son bir yılda kapasitemizi yüzde 144 artırdık. Sırada ABD’de yeni hatlar var” diye konuştu. THY önümüzdeki yıldan itibaren ABD’de Miami, Houstan, Boston gibi noktaları uçuş ağına bağlamayı planlıyor.





İstanbul’u merak ediyor



THY’nin dünyanın 80 ülkesinde televizyonlarda dönmeye başlayan reklamlarında “uçan aşçı”yı oynayan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA’de Los Angeles Lakers takımında forma giyen Kobe Bryant, düzenlenen gala yemeğine katıldı. THY’nin kalitesine hayran kaldığını belirten Bryant, “En kısa zamanda THY ile uçarak İstanbul’a gelmek istiyorum. Reklamlarda parmağımı kesiyordum. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir yaralanma yok” dedi.





Davul çaldı



Daha sonra Kenan Doğulu ile sahneye çıkan Kobe Bryant, davul çalarak hünerini gösterdi. Paramount Stüdyoları’nda gerçek bir film platosunda düzenlenen gecede Kobe’nin davul çalması davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Hamdi Topçu ile birlikte pasta kesen Bryant, Topçu’ya formasını ve ayakkabılarını hediye etti. THY’nin Los Angeles uçuşları nedeniyle Kobe Bryant’lı reklamlar şehirde başta Oscar Ödülleri’nin verildiği Kodak Sineması olmak üzere bir çok yere asıldı.





THY’nin seferleri Ermeniler için büyük şans



İLK uçuşun davetlileri arasında yer alan ve Türkiye ile Ermenistan arasında charter seferleri (tarifesiz uçuş) düzenleyen Tower Travel’ın sahibi Dikran Altun, THY’nin Los Angeles seferleri Ermeniler için çok önemli olduğunu söyledi. ABD’de toplam 1.2 milyon Ermeni yaşadığına dikkat çeken Altun, “Bunların çoğu Ermenistan kökenli ve Los Angeles’ta yaşıyor. Erivan’a gitmek isteyenler İstanbul’a duraksız uçabilir, Ermenistan’a devam edebilir” dedi.





35 milyon yolcuya çıkarız, sıra kargoda



BU yılı 35 milyon yolcu ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, “Filomuza her ay iki geniş gövde, nisandan itibaren de iki tek koridorlu uçak katılacak. Yıl sonunda 172 uçaklık filoya ulaşacağız. Yeni 11 hattın açılışını planlıyoruz. Sadece yolcuda değil, sipariş verdiğimiz 3 Airbus A330-200F kargo uçağı ile bu pazarda da büyüyoruz. Daha büyük kapasiteli kargo uçakları için arayışlarımız devam ediyor” dedi.





‘Ermeni’ sorusuna ‘sporcuyum’ yanıtı



KOBE Bryant, “THY seferleri öncesinde Los Angeles’ta yoğun olarak yaşayan Ermenilerin tepkisi oldu mu?” sorusuna, “Ben politikacı değil, sporcuyum. Bu tür şeyleri çok fazla önemsemiyorum” yanıtı verdi.





THY 20 bin Çinli ve Vietnamlı işçiyi tahliye edecek



THY’nin Libya’daki karışıklıklar nedeniyle 10 binden fazla Türk işçisini tahliye ettiğini belirten Hamdi Topçu, “Şimdi Çin ve Vietnam hükümetlerinden gelen talep doğrultusunda bir çalışma başlattık. Türkiye’ye gemi ile gelen Çinli ve Vietnamlılar, hem tarifeli hem de charter seferlerimiz ile ülkelerine götürülecek. Yaklaşık 20 bin işçiyi bu şekilde taşımayı planlıyoruz” dedi. Karışıklığa rağmen Libya, Mısır ve Tunus’taki tarifeli uçuşları yaptıklarına dikkat çeken Topçu “Bu pazarlar bizim küresel pazarımızda küçük bir bölüm. Bu nedenle bizi çok fazla etkilemedi” diye konuştu.