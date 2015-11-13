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Ekonomi

THY'den yüzde 20'lik aile indirimi müjdesi

1 Kasım'dan itibaren başladı

13 Kasım 2015 10:10

Türk Hava Yolları (THY), 1 Kasım seçimi öncesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun duyurduğu aynı soyadını taşıyan aile mensuplarının beraber seyahat etmesi durumunda yüzde 20 indirim kampanyasını 1 Kasım’da uygulamaya başladığını duyurdu.

THY Franfurt Müdürü Mehmet Akalın,  Başbakan Davutoğlu'nun seçimler öncesinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaptığı konuşmada THY ile iki kişiden dokuz kişiye kadar aynı soyadını taşıyan aile mensuplarının seyahat etmesi durumunda yüzde 20 indirim kampanyası müjdesinin 1 Kasım'da uygulanmaya başladığını söyledi.

İsteyen vatandaşların söz konusu kampanyadan faydalanabileceğini vurgulayan Akalın, "Başbakanımızın müjdesini verdiği kampanyayı uygulamaya başladık. 2 kişiden 9 kişiye kadar aynı soyadını taşıyan aile mensupları, THY ile seyahat ettiği takdirde yüzde 20'lik indirim sunma imkanına sahibiz. Gerek acentelerimizde gerekse THY ofislerinde indirimli biletleme yapabiliyorlar" şeklinde konuştu. Akalın, THY'nin, uçuş korkusu yaşayanlar için İstanbul'da pilot ve psikologlar eşliğinde eğitim programları düzenlediğini ve uçuş korkusu yaşayanların söz konusu programa başvurabileceğini de sözlerine ekledi.

 

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