THY'den yolculara EURO 2016 sürprizi

Türk Hava Yolları'yla bu sabah Paris'e uçan 4 şanslı yolcu Avrupa Futbol Şampiyonası açılışı maçı olan Fransa-Romanya maçını tribünden izleyecek.



DHA'da yer alan habere göre, 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nın ana sponsoru olan Türk Hava Yolları, bu sabah İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Paris'e giden uçağındaki yolcularına büyük bir sürpriz gerçekleştirdi.



Kaptan pilotun anonsu ile kabin görevlileri tarafından gerçekleştirilen açılış maçı bilet çekilişinde 4 şanslı yolcu yarın akşamki muhteşem organizasyona bilet kazandı.



EURO 2016 ana sponsoru olan THY bu çekilişleri diğer Fransa uçuşlarında da maç günlerine göre devam edecek ve 4 şanslı yolcu EURO 2016 maçlarından birini tribünde izleme imkanı yakalayacak.



Turnuvanın açılış karşılaşması olan maçta ev sahibi Fransa, Romanya ile karşılaşacak. Stade de France'da oynanacak olan maç tsi 22.00'de başlayacak.

