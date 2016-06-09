T24 LogoT24 Logo
Spor

THY'den yolculara EURO 2016 sürprizi

Stade de France'da oynanacak olan Fransa-Romanya maçı saat 22:00'de başlayacak

09 Haziran 2016 17:44

Türk Hava Yolları'yla bu sabah Paris'e uçan 4 şanslı yolcu Avrupa Futbol Şampiyonası açılışı maçı olan Fransa-Romanya maçını tribünden izleyecek.

DHA'da yer alan habere göre, 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nın ana sponsoru olan Türk Hava Yolları, bu sabah İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Paris'e giden uçağındaki yolcularına büyük bir sürpriz gerçekleştirdi.

Kaptan pilotun anonsu ile kabin görevlileri tarafından gerçekleştirilen açılış maçı bilet çekilişinde 4 şanslı yolcu yarın akşamki muhteşem organizasyona bilet kazandı. 

EURO 2016 ana sponsoru olan THY bu çekilişleri diğer Fransa uçuşlarında da maç günlerine göre devam edecek ve 4 şanslı yolcu EURO 2016 maçlarından birini tribünde izleme imkanı yakalayacak.

Turnuvanın açılış karşılaşması olan maçta ev sahibi Fransa, Romanya ile karşılaşacak. Stade de France'da oynanacak olan maç tsi 22.00'de başlayacak.
 

ETİKETLER

THYEURO 2016kura çekimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24