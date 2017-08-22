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THY'den yolculara 'bayram' uyarısı

THY, 10 günlük tatil nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanmaması için yolculara uçuşlarından en az iki saat önce havalimanlarında olmaları uyarısında bulundu

22 Ağustos 2017 20:08

THY, 10 günlük tatil nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanmaması için yolculara uçuşlarından en az iki saat önce havalimanlarında olmaları uyarısında bulundu.

THY’den yapılan açıklamada “25 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile gerçekleştireceğiniz seyahatlerinizde, bayram ve tatil heyecanı nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeniz için planlanan uçuş saatinizden iki saat önce havalimanlarımızda olmanızı öneriyoruz” denildi.

THY ayrıca 25 Ağustos ile 4 Eylül arasında içhatlarda 113, dış hatlarda ise 83 ek sefer olarak toplam 196 ek sefer planladıklarını belirtti.

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