THY'den 'tatil markası' ihalesi

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Kasım (DHA)-Türk Hava Yoları,\'THY tatil markası\' adı altında hizmet verecek bir firmayla anlaşma sağlamak için ihaleye çıktı. İhaleye katılmak isteyen ve katılım koşullarını sağlayan firmaların, ihaleye katılım talebini 7 Aralık 2018 tarihine kadar ihale ilanında belirtilen elektronik posta adresine iletmesi istendi. İhaleye katılmak isteyen firmaların, kapalı zarfla verilecek teklif mektubu ve diğer tüm evrakları 17 Aralık 2018 günü saat 17.00’a kadar THY\'nin Genel Yönetim Binası\'ndaki Genel Satınalma Başkanlığı\'na elden teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.