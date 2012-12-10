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Ekonomi

THY'den rekor uçak siparişi

Sipariş edilen 777’ler, THY’ye dünya genelinde birçok yeni yere uçabilme imkanı sağlayacak

10 Aralık 2012 21:03

 

Boeing ve Türk Hava Yolları, 15 adetlik 777-300ER uçağı için sözleşme imzaladı. Uçakların liste fiyatı 4.7 milyar dolar.
 
İki şirket arasında ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında duyurulan anlaşma, aynı zamanda Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek değerdeki uçak siparişi özelliğini taşıyor. THY’nin anlaşma kapsamında 5 uçak için de opsiyonlu sipariş hakkı bulunuyor. 
 
THY filosunda bulunan 12 adet Boeing 777-300ER uçağı, ilk teslim edilmeye başlandığı Ekim 2010’dan bu yana, şirketin uzun mesafeli uçuş operasyonunun belkemiği haline geldi. Son sipariş edilen 777’ler, THY’ye dünya genelinde birçok yeni yere uçabilme imkanı sağlayacak.
 
Boeing 777-300ER, üç sınıflı kabin könfigürasyonunda, 386 yolcu taşırken, 14.685 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Filosunda 100’ün üzerinde Boeing uçağına sahip olan Türk Hava Yolları, 90 ülkede 200’den fazla merkeze direk sefer düzenliyor. 
 

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