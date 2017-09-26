 THY'DEN POLNET AÇIKLAMASI





Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda sabah saatlerinde meydana gelen PolNet bilgi sistemindeki arıza nedeniyle binlerce yolcu mağdur olurken, Türk Hava Yolları uçaklarını kaçıran 320 yolcunun ücretsiz bilet işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yaşanan pasaport sistemi (PolNet) arızası nedeniyle yaklaşık 320 yolcumuz seferlerine yetişememiştir.Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki yoğunluk nedeniyle dışhat seferlerimize 30 ila 45 dakika arası rötarlar girilmiş fakat gece istasyonda notam olması(pist çalışmasından dolayı gece belirli bir saatte iniş ve kalkışa kapatılması) nedeniyle uçakları daha fazla bekletememiştir. Mağdur olan gerek lokal gerekse transit 320 yolcu için tarafımızca ücretsiz bilet işlemleri yapılmıştır. İsteyen yolcularımız için Atatürk Havalimanı istasyondan kalkışlı seferler için bilet değişiklikleri yapılmış ve tarafımızca organize edilen otobüslerle yolcularımız Atatürk Havalimanı\'na getirilerek seyahatleri sağlanmıştır. Bilet değişikliği yapılan ve uzun bekleme süresi olan yolcularımız için de otel hizmeti verilmiştir\"

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler

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26.09.2017 - 13.07 Haber Kodu : 170926098

