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Ekonomi

THY’den personele yüzde 6 zam

Türk Hava Yolları A.O (THY) Yönetim Kurulu, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini beklenmeksizin personele yüzde 6 zam yapmayı kararlaştırdı.

24 Mart 2009 02:00

Türk Hava Yolları A.O (THY) Yönetim Kurulu, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini beklenmeksizin personele yüzde 6 zam yapmayı kararlaştırdı.

THY'den İMKB'ye yapılan açıklamada, THY ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava İş) arasında yapılmış olan 21. Dönem toplu iş sözleşmesinin 31 Aralık 2008 tarihinde sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak, taraflar arasında 2 yıl için yapılması gereken 22. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işyerinde toplu iş sözleşme çoğunluk tespiti ve yetkiye ilişkin prosedürün uzaması nedeni ile başlanamamış olup, söz konusu bu sürecin uzun sürebileceği de dikkate alınarak toplu iş sözleşme görüşmeleri beklenmeksizin ortaklığımız personeline 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 6 oranında zam yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir."

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