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THY'den öğrencilere özel uygulama

Kar yağışı nedeniyle üniversitelerin final tarihlerinin ertelendiği açıklamada öğrencilerin bilet tarihlerini değiştirebileceği duyuruldu

15 Ocak 2017 04:06

Türk Hava Yolları (THY), 8 Ocak'a kadar yurt içi seferlerinden uçak bileti alan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ek ücret ödemeden 19 Ocak'a kadar biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversitenin final tarihlerinin ertelendiği anımsatıldı.Açıklamada, bu durumun bilet alan öğrencileri mağdur edebileceği düşüncesiyle hareket edildiği belirtilerek, "THY ve Anadolu Jet ailesi olarak 8 Ocak 2017 tarihine kadar yurt içi seferlerimizden uçak bileti alan üniversite öğrencilerimiz,19 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ek ücret ödemeden biletlerini değiştirebileceklerdir." denildi.

Yolcuların üniversite öğrencisi olduğunu ve final tarihlerinin ertelendiğini gösteren belgeleri ibraz etmelerinin ileri bir tarihe bilet almaları için yeterli olacağı kaydedildi..

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