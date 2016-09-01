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Dünya

THY'den Moskova'ya 1 günde 11 sefer

THY Ankara, İstanbul ve Antalya'daki uçak sefer sayılarını arttırdı

01 Eylül 2016 10:28

Türk Hava Yolları, Moskova'ya uçuş sayısını günde 11'e çıkararak THY'nin yurt dışında bir günde en fazla uçtuğu nokta oldu.

Rusya'da Türkçe yayınlanan Gazetem gazetesinde yer alan habere göre, THY yeni bir rekora imza atarak, Ankara, Antalya ve İstanbul'dan Moskova'ya gerçekleştirdiği sefer sayılarını arttırdı ve bir günde Moskova'ya gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısını 11'e yükseltti.

habere göre, Moskova'nın en büyük havaalanlarından Vnukovo Havaalanı'na İstanbul'dan günlük 3, Antalya'dan 6 uçuş ve Ankara'dan da haftada 2 uçuş gerçekleştiren THY'nin Vnukovo uçuş tablosunda, haftanın iki günü 11 kez THY'nin adı yazıyor.

Antalya'daki günlük sefer sayısını 6'ya çıkaran THY'nin, önümüzdeki günlerde Antalya'ya bir sefer talebi daha olduğunu ve günlük sefer sayısının 7'ye yükseleceğini belirten Vnukovo Havaalanı yetkilileri de yaşanan bu trafikten son derece memnun.

Rusya'dan toplam on şehirden Türkiye'ye karşılıklı sefer düzenleyen THY, Moskova haricinde St. Petersburg, Kazan, Ufa, Eketerinburg, Stavrapol, Astrahan, Soçi, Rostov ve Novosbirsk'e uçuş gerçekleştiriyor.

 

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