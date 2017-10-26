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THY'DEN KIBRIS YOLCULARINA UYARI

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları(THY), 29 Ekim itibariyle Kıbrıs'ta sona erecek yaz saati uygulaması öncesi, bu destinasyona uçmaya hazırlanan yolculara uyarıda bulundu

26 Ekim 2017 03:06

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)
Türk Hava Yolları(THY), 29 Ekim itibariyle Kıbrıs\'ta sona erecek yaz saati uygulaması öncesi, bu destinasyona uçmaya hazırlanan yolculara uyarıda bulundu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları resmi  internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi;
   
“K.K.T.C Bakanlar Kurulu\'nda alınan karar ile K.K.T.C. yaz saati uygulamasının 29 Ekim 2017 itibariyle sona erdirileceği bildirilmiştir. Bu nedenle, Ercan Uluslararası Havalimanı kalkış ve varışlı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferleri 1 saat geriye alınarak, üzerlerinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik uyarınca; 25 Ekim 2017 (dâhil) ve öncesinde düzenlenmiş, Ercan Uluslararası Havalimanı çıkışlı biletler için 29 Ekim 2017-24 Mart 2018 tarih aralığındaki tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yurt içi ve yurt dışı bağlantılı yolculara 29 Ekim .10.2017\'ye kadar işlem yaptırmaları kaydıyla;

1) Tarih ve Parkur Değişikliği: 
Tarih ve parkur değişiklikleri bireysel ya da grup rezervasyonlarının tamamında geçerli olmak üzere ücret farkı ve ceza alınmaksızın gerçekleştirilebilecektir.

2) İade Talepleri:
İade talepleri bireysel ya da grup rezervasyonlarının tamamında geçerli olmak üzere ücret kuralları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
3) Ercan Uluslararası Havalimanı varışlı seferlerde ise orijinal bilet kuralları geçerli olacaktır\"
 

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