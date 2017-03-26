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THY'den 'kabin yasağı'na özel bavul

ABD ve İngiltere, cep telefonu dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklamıştı

26 Mart 2017 10:28

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin başlattığı ve İngiltere'nin de uyguladığı kabine cep telefonundan büyük elektronik cihaz almama kararının ardından yolcularının mağdur olmaması için özel önlem alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) İsmail Aslı Yüce'nin haberine göre, havalimanına gelen yolculara ilk uyarı, check-in kontuarında gerçekleştiriliyor. Transit yani farklı bir noktadan gelen yolculara ise transit salonunda bilgi veriliyor. 

Yolcular uçağa binmeden önce cep telefonundan daha büyük olan diz üstü bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kamera, DVD oynatıcıları toplanıyor. Zarar görmeyecekleri ambalaj malzemesi ile sarılıyor.

Etiket üzerinde yolcunun bilgileri yazılıyor. Daha sonra cihazlar THY'nin özel bavulunu yerleştiriliyor. Bu bavul, yer hizmetleri görevlisi tarafından uçak altındaki kargo bölümüne konuluyor. 

Uçak indikten sonra teslim ediliyor

Uçak ABD veya İngiltere'de indiği noktada bu bavulun kargodan alınıyor. Bagaj teslim bölgesinde yolculara veriliyor.

 

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