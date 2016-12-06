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THY'den kabin memurlarına son şans; sınavı geçemeyen işten çıkarılacak!

Şirket yabancı dil sınavından başarısız olan memurlarını, ücretsiz izne çıkarmıştı

06 Aralık 2016 15:20

Türk Hava Yolları'nın (THY), yabancı dil sınavından başarısız olan ve bu nedenle ikinci sınav hakkına kadar ücretsiz izine çıkartılan Türk Hava Yolları kabin memurları için Hava-İş Sendikası özel İngilizce hocası tuttu.

İngilizcelerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle sınava tabi tutulan ve başarısız oldukları için de ücretsiz izine ayrılan Hava-İş Sendikası Üyelerine, ücretsiz olarak verilen İngilizce eğitimine şu ana kadar 40 kabin memurunun katıldığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre konuyla ilgili olarak açıklama yapan Hava- İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, "Dil sınavında başarısız olan tüm üyelerimize bu desteği vermeye devam edeceğiz. Üyelerimiz için Türkiye’de İngilizce eğitiminde uzman en iyi hocalardan birini üyelerimize eğitim vermesi için tuttuk. İsteyen tüm üyelerimiz bu eğitimlere ücretsiz olarak katılabilir" dedi.

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve 'günlük hayatın donması' anlamına gelen 'Mannequin Challenge' akımına böyle destek vermişti:

84 Kabin memuru bu sınavdan geçemedi

Türk Hava Yolları'nın bu güne kadar yaptığı dil sınavlarından 84 kabin memuru başarısız oldu. Dil sınavından geçemeyen personele ikinci bir sınav hakkı veren THY, ücretsiz izine çıkardığı kabin memurlarını eğitimlerini yeniledikten sonra yeniden sınav yapacağı ve bu sınavda da başarısız olan kabin memurlarının işten çıkarılacağı belirtildi.

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