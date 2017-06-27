THY'den İstanbul Boğazı'nın 5 kat altına otel

Türk Hava Yolları’nin (THY) İstanbul Ortaköy’de 25 yıllığına kiraladığı Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarında restorasyon çalışmaları bitiyor. 125 milyon TL’ye kiralanan ve 150 milyon liraya restore edilen yalılarda inşaat deniz seviyesinin 5 kat altına iniyor. THY'nin işleteceği yalıların tüm odaları 'Kral dairesi' olacak.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre, THY ve ikram şirketi Do&Co’nun, Ortaköy’de 25 yıllığına kiraladığı Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarını 96 kral daireli lüks otele dönüştürebilmek için başlatılan restorasyon çalışmaları sona yaklaştı. İki yalı ve kompleksleriyle yer üstünde 8 bin metrekare alana yayılan otel, bir aysberg gibi deniz seviyesinin 5 kat altına iniyor. Deniz seviyesinin altındaki 30 bin metrekarelik inşaat alanında iki kat otoparka, diğer katlar ise balo salonu ve diğer toplantı salonlarına ayrılmış.

150 milyon lira

Boğaz’ın güzelliklerini dünyaya pazarlamak ve seçkin müşterilerini ağırlamak isteyen THY’nin ikram şirketi Do&Co ile 4 yıl önce “Sultanlara layık” 5 yıldızlı otel projesi için, İl Özel İdaresi’nden 25 yıllığına ve 125 milyon liraya kiraladığı Fehime Sultan Yalısı ile hemen yanındaki Hatice Sultan yalılarının restorasyon maliyeti 150 milyon lirayı buldu. Kabe’deki revakların restorasyonunu, Çamlıca Camisi’nin inşaatını yapan Gürsoy Grup’un üstlendiği proje kapsamında, Fehime Sultan Yalısı’nın taşıyıcı sistemleri ve dış cephesi tamamlandı. Şu anda iç mekan çalışmaları sürüyor.

Tarihi daş duvar dokusu bulundu

Hatice Sultan Yalısı’ndaki çalışmalar devam ederken 23 Ekim 2015’te yapılan hafriyat kazıları sırasında yapının bodrum katına denk gelen kotta tarihi taş duvar (rıhtım) dokusu bulundu. Bulunan taş duvar için 3 No’lu Kurul kararlarının alınması, 1.5 yıllık bir süreyi buldu. Bu süre içinde yalıda imalat yapılamadı. Kurul kararı ile taş duvarın bir kısmının yerinde korunmasına, bir kısmının ise sökülüp, taşların konservasyonunun ardından yerine yeniden konulmasına karar verildi. Şu anda çalışmalar devam ediyor.

96 kral dairesi

Projeye göre, kompleksin yer üstünde kalan bölümünde, 8 bin 800 metrekare kullanımlı tesis, 96 odalı Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları, selamlık köşkü, hamam, restoran ve otel girişinin yer alacağı büyük çadır ve pastane olarak kullanılacak seyis evinden oluşuyor. THY, VIP yolcularını deniz yoluyla otele getirip, tekrar tekneyle uçağa götürecek. Otelin bütün odaları “Kral dairesi” olacak. Deniz seviyesinin altında da içinde otopark, balo salonu, spa gibi merkezlerin olacağı 30 bin metrekare kullanım alanlı 5 kat bodrum inşa edildi. Otel projesi için bodrum katların inşaatı, Beşiktaş’ta eski tütün deposuna yapılan Shangri La Bosphorus Otel gibi “top-down” adı verilen yöntemle yukarıdan aşağıya doğru yapıldı. Son olarak temel atıldı.

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