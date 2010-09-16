THY'den ilginç tasarruf planı

T24- THY yakıt giderlerini azaltmak için bir formül buldu. Kabin görevlileri günübirlik uçuşlarda valiz taşımayacak.



Türk Hava Yolları (THY) yakıt giderlerini azaltmak için günübirlik, iç ve dış hat seferlerinde görev alan kabin görevlilerinin valiz taşımasını yasaklayarak, yılda 506 bin dolar yakıt tasarrufu sağlayacak. Uçak içinde valizlerin neden olduğu ağırlıktan kurtulan THY, kabin ekiplerinin ağır valizlerinin neden olduğu bel, boyun, el eklemlerinde çeşitli mesleki hastalıkların ve iş kazalarının görülmesini de azaltmayı hedefliyor. Ayrıca yeni uygulamayla baş üstü dolaplarında yolcular için daha çok alanın kullanılmasına olanak sağlanacak.





THY, kabin ekiplerinin yanlarında taşımakla yükümlü oldukları doküman ve manuellerin uçaklara yerleştirilmesinde, bu ay yeni bir düzenlemeye gitti. THY kabin görevlileri bundan böyle günübirlik iç ve dış hat uçuşlarda kullandıkları iç yatı valizlerini taşıyamayacak ve sadece yanlarında el çantası götürebilecek. THY kabin görevlileri sefer sonrası yatı gerektiren uçuşlarında ise yine bu valizleri taşıyabilecek. Kabin görevlilerinin İç yatı valizlerini taşıma gerekliliğinin neden kaldırıldığını THY şu şekilde açıkladı:





“İç yatı valizlerinin günlük iç ve dış git gel uçuşlarında kullanımının kaldırılması valizlerin yıpranma oranını azaltarak üç yılda bir alınan valizlerin alım süresi uzayacaktır. Kabin ekibi sayısının artması ile kabin ekibi görev bekleme salonunda, valizlerin kapladığı alan, hem güvenlik açısından hem de konfor açısından meydana gelen olumsuzluklar ortadan kalkacaktır. Ekip odalarındaki yoğun valiz trafiğinden dolayı yaşanan, valiz karışıklıkları zaman zaman uçağa geç gidilmesine ya da ekip üyesinin uçuşuna devam edememesine, dolayısıyla, operasyonel aksaklıklara sebebiyet vermektedir.





Bu uygulama, bu aksaklıkların önüne geçecektir. Valizlerin taşınması esnasında, yaşanan zorlamalar, bel, boyun, el gibi eklemlerde çeşitli mesleki hastalıkların ve iş kazalarının görülmesi azalacaktır. Coat room (elbise dolabı) olmayan uçaklarda Business sınıfı ilk sıralarındaki başüstü dolapları ve ekonomi sınıfı son sıralardaki başüstü dolapları ekip kullanımına ayrıldığından, bu uygulamadan dolayı yolcu memnuniyetsizliği azalacaktır."



