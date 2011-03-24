-THY'DEN FUTBOLA DESTEĞE DEVAM İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ana sponsorluk anlaşmasını 2 yıl daha uzattı. Swissotel'de gerçekleştirilen organizasyonda, THY ile TFF arasındaki ana sponsorluk anlaşması, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ile TFF Başkanı Mahmut Özgener arasında imzalanırken, törende TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl, (A) Milli Futbol Takımı oyuncuları ile teknik heyeti de hazır bulundu. Mahmut Özgener, yaptığı konuşmada, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda kendi sektörünün liderleri arasına girmeyi başaran THY ile sponsorluk anlaşmalarını yenilediklerini belirtirken, ''Ulusal ve uluslararası alanda çok önemli spor sponsorlukları bulunan, spora bakış açısı çok pozitif olan bir şirketle sponsorluğumuzu sürdürmemiz bizim için ayrı bir anlam taşıyor'' dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun aynı zamanda TFF Denetleme Kurulu Başkanı da olduğunu hatırlatan Özgener, ''Bize hem para veriyor, hem de harcamasını denetlemiş oluyor. Bundan dolayı da ayrıca keyifliyiz'' ifadelerini kullanırken, şunları söyledi: ''Bu anlaşmadan ülkemiz liglerinde oynayan tüm takımların faydalanacağını özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemiz liglerinde oynayan tüm takımlarımızın ulaşımlarında THY önemli bir rol oynuyor. Bu sene 2. ve 3. liglerde bir format değişikliğine gittik. Takımlarımızın ulaşım ve konaklama masraflarını federasyon olarak biz karşılıyoruz. Bu bütçenin içinde anlaşmanın önemli bir yeri var.'' Özgener, 2013 yılındaki 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve 2012 UEFA Genel Kurulu'nun Türkiye'de yapılacağını hatırlatırken, ''Bu organizasyonlar çok önemli. UEFA Genel Kurulu'nda FIFA Başkanı dahil, tüm kıtaların konfederasyon başkanları burada olacaklar. Gelecek yıl mart ayında futbolun kalbi İstanbul'da atacak. Bu organizasyonları almak bizim için keyifli oldu. Bu organizasyonları almak ne kadar önemliyse takım düzeyinde uluslararası organizasyonlarda olmak da o kadar önemli. Önümüzdeki ilk önemli turnuva 2012 Avrupa Şampiyonası. Bu sene çok önemli maçlar oynayacağız ve inşallah takımımız 2012 Avrupa Şampiyonası'nda hem yerini alacak, hem de güzel işler yapacak'' şeklinde konuştu. -TOPÇU: ''9 MİLYON TL CİVARI KATKI SAĞLAYACAĞIZ''- THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, firma olarak sporun yüksek tempolu mücadelesi ile THY markasını özdeşleştirmek istediklerini vurgularken, TFF'ye sponsorluk anlaşması çerçevesinde ciddi bir katkı vereceklerini dile getirdi. Türkiye'de 5 şampiyon takımın ulaşım sponsoru olduklarını, Avrupa'da ise Manchester United, Barcelona ve Shakhtar Donetsk takımlarının sponsoru olmakla beraber, Basketbol Avrupa Ligi'ne de (Euroleague) isimlerini verdiklerini aktaran Topçu, şöyle konuştu: ''Ülkemiz sporunun ana destekçilerinden biri duruma geldik. Bireysel alanda sporcularımıza destek veriyoruz. (A) Milli Futbol ve Basketbol Takımları ile artık bütünleştik. TFF ile aramızdaki ana sponsorluk anlaşmamızı yeniliyoruz. Artık kapsamımız daha geniş. 3. Lig'e kadar tüm kulüplerimizi kanatlarımız altına alıyoruz. Milli takımlarımızdan hiçbir kaynağı esirgemiyoruz. Şu anda yaptığımız gibi, daha önce yaptığımız gibi, gelecekte de daha çok şey yapmak istiyoruz. TFF'ye 2 yıl içinde 9 milyon TL civarında bir katkı yapacağız.'' Toplantıda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Topçu, sponsor olduğu kulüplerin katılımıyla bir turnuva yapmayı düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine, ''Böyle bir çalışma oldu, İstanbul'da bir turnuva düzenleyebilir miyiz diye. Dubai menşeli bir şirket bu işe talip oldu. Şu ana kadar kimseyle bir anlaşma yapmış değiliz. Böyle bir turnuva yapılmasını arzu eder, destek veririz. Gelecek zamanda bu olabilir'' dedi. Öte yandan, toplantının son bölümünde kürsüye gelen (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, THY'ye övgülerde bulunarak, ''Eğer benim gibi dünya çapında çok seyahat ediyorsanız, THY'nin kendisini sunuş tarzını bir çok kez görme şansı buluyorsunuz. Burada dağıtılan toplarda yazdığı gibi umarım, 'global manada siziniz'i bir adım öteye taşırlar ve 2014 Dünya Kupası'nda bizi dünyanın bir başka noktasına götürürler. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda da olmalıyız ve bu takımı finallere uçuracaksınız'' diye konuştu. Toplantının sonunda Mahmut Özgener, sırtında THY yazan 10 numaralı milli takım formasını Hamdi Topçu'ya hediye ederken, Topçu ise Özgener'e bir uçak maketi verdi. Ayrıca Topçu, Hiddink'e de üzerinde THY logosu bulunan ve özel olarak hazırlanmış bir futbol topunu takdim etti.