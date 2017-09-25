THY'den Erbil seferleri açıklaması

Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren internet siteleri, Erbil Uluslararası Havalimanı Sorumlusu Telar Fayeq'a dayanılarak Türk Hava Yolları'nın (THY) 25 Eylül'deki Erbil uçuşlarını "Yolcu olmaması" gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği ise bugün saat 00.15'te İstanbul-Erbil seferinin gerçekleştirildiğini ve iptallerin söz konusu olmadığını açıkladı.
Erbil'e uçan Atlasglobal Hava Yolları'nın da bugün yapılacak seferinin saatinin ileriye alındığı ve bu seferin gerçekleştirileceği belirtildi.