THY'den dua uygulaması

THY ’nin Suudi Arabistan’a yapılan uçuşlarında koltuklar arasındaki kişisel ekranlarda üç dilde okunan dua bir yolcu tarafından çekilerek sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak sesli okunan dua yolcuların ilgisini çekiyor.

Dua şöyle:

"Allahım bu yolculuğumuzda senden bütün iyilik ve güzellikleri takva ve kulluk şuuruyla bizden razı olacağın amellerde bulunmayı niyaz ederiz. Allahım bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır ve uzaklığımızı yakınlaştır. Allahım yolculuğumuz süresince yardımcımız sensin. Geride bıraktığımız ailemizin görüp gözeteni koruyup kollayanı da sensin. Allahım yolculuğun zorluklarından ve üzücü durumlarla karşılaşmaktan sana sığınırım. Malımı mülkümü ailemi ve çocuklarımı başlarına gelebilecek kötülüklerden sen koru ya rabbi. Amin.