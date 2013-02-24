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THY'den dua uygulaması

TÜRK Hava Yolları (THY), hac ve umre için yapılan Suudi Arabistan uçuşlarında koltuklarda bulunan kişisel ekranlarda dua uygulaması başlattı

24 Şubat 2013 21:24

THY ’nin Suudi Arabistan’a yapılan uçuşlarında koltuklar arasındaki kişisel ekranlarda üç dilde okunan dua bir yolcu tarafından çekilerek sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak sesli okunan dua yolcuların ilgisini çekiyor.

Dua şöyle:

"Allahım bu yolculuğumuzda senden bütün iyilik ve güzellikleri takva ve kulluk şuuruyla bizden razı olacağın amellerde bulunmayı niyaz ederiz. Allahım bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır ve uzaklığımızı yakınlaştır. Allahım yolculuğumuz süresince yardımcımız sensin. Geride bıraktığımız ailemizin görüp gözeteni koruyup kollayanı da sensin. Allahım yolculuğun zorluklarından ve üzücü durumlarla karşılaşmaktan sana sığınırım. Malımı mülkümü ailemi ve çocuklarımı başlarına gelebilecek kötülüklerden sen koru ya rabbi. Amin.

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