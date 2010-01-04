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Ekonomi

THY'den dev sipariş

Türk Hava Yolları, uçak filosunu genişletme kararı alarak Airbus'a 20'si kesin 10'u opsiyonlu olmak üzere 30 uçak daha sipariş verdi.

04 Ocak 2010 02:00

T24 - Türk Hava Yolları, uçak filosunu genişletme kararı aldı. Halihazırda 132 uçağı bulunan THY, Airbus'a 20'si kesin 10'u opsiyonlu olmak üzere 30 uçak daha sipariş verdi.



THY'den yapılan açıklamaya göre 14 adet A321-200 ve 6 adet A319-100 uçağı 2011-2012 yıllarında teslim alınacak.


Ayrıca THY, 10 adet A319/A321 uçağı için de 2013 yılında teslim alınmak üzere opsiyonel sipariş verilmesi kararı aldı.


Türk Hava Yolları filosuna 2010-2012 yılları arasında katılacak uçaklarla birlikte tek koridorlu uçak sayısı 126’ya, çift koridorlu uçak sayısı 36’ya çıkmış olacak. Türk Hava Yolları filosundaki uçak sayısı 2012 yılı sonunda 6’sı kargo uçağı olmak üzere 168’e ulaşacak.
 
 

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