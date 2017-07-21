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THY'den Bodrum'a 'deprem' seferi

Deprem nedeniyle bölgeden tatillerini kesip dönmek isteyenler için THY ek sefer düzenledi

21 Temmuz 2017 23:00

Türkiyenin batı bölgesini özellikle Bodrum, Datça gibi tatil beldelerini etkileyen 6.5 şiddetindeki deprem nedeniyle bölgeden tatillerini kesip dönmek isteyenler için THY ek sefer düzenledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada bu akşam saat 19.00'da kalkacak olan TK-4910 sefer sayılı ek seferle Bodrum'dan İstanbul'a 157 yolcu getirileceği bildirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada THY'nin gece yapılacak olan TK 2526 sefer sayılı uçağının da tipinin büyültülerek daha fazla yolcu getirmesinin de kararlaştırıldığı açıklandı. Bu uçak saat 00.05'de Bodrum'dan İstanbul'a hareket edecek.

 

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