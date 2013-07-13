THY'den BirGün yasağı

THY yönetimi, uçaklarda yolculara verilmek üzere aldığı gazeteler arasından BirGün'ü çıkardı. BirGün gazetesinden İbrahim Aydın Medyatava'ya bir açıklama yaparak yasağı doğruladı. THY'den tatmin edici bir açıklama gelmediğini belirten Aydın şunları söyledi;



"Türk Hava Yolları bütün gazeteleri ikram olarak alır ve kendi bölümlerinde yolcularına satardı. Bizden bugüne kadar 100'e yakın gazete alınırdı. Ancak bugün itibari ile alınmayacağına karar verilmiş. Neden böyle olduğuna yönelik bir bilgimiz yok. Dağıtıcı arkadaşlar sorduğunda sadece bize alınmayacağı bildiriliyor şeklinde bir cevap almışlar. BirGün Gazetesi'ne yönelik bir tutum alınmış."