T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY'den BirGün yasağı

THY, dün aldığı kararlar BirGün Gazetesi'nin uçaklardaki satışını durdurdu

13 Temmuz 2013 04:10

THY yönetimi, uçaklarda yolculara verilmek üzere aldığı gazeteler arasından BirGün'ü çıkardı. BirGün gazetesinden İbrahim Aydın Medyatava'ya bir açıklama yaparak yasağı doğruladı. THY'den tatmin edici bir açıklama gelmediğini belirten Aydın şunları söyledi;

"Türk Hava Yolları bütün gazeteleri ikram olarak alır ve kendi bölümlerinde yolcularına satardı. Bizden bugüne kadar 100'e yakın gazete alınırdı. Ancak bugün itibari ile alınmayacağına karar verilmiş. Neden böyle olduğuna yönelik bir bilgimiz yok. Dağıtıcı arkadaşlar sorduğunda sadece bize alınmayacağı bildiriliyor şeklinde bir cevap almışlar. BirGün Gazetesi'ne yönelik bir tutum alınmış."

ETİKETLER

birgüngazetethyyasakibrahim aydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24