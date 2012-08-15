THY'den bir sponsorluk daha

TÜRK Hava Yolları (THY) Barcelona ve Manchester United’ın ardından dünyanın en iyi futbolcusu olan Barcelona’nın yıldızı Messi’yle de sponsorluk konusunda anlaşmak üzere.

Messi ile görüşmelerin başladığı öğrenilirken, sonucun bayram sonrasında açıklanması bekleniyor.

THY'nin geçtiğimiz dönemde Barcelona ve Manchester United ile yaptığı sponsorluk anlaşmaları büyük ilgi uyandırmıştı.

Takım sponsorluklarından sonra bireysel sponsorluklara yönelen THY, bu alanda da yeni isimleri kısa sürede açıklayacak.

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Lionel Messi, bu yıl sadece sponsorluk gelirlerinden 21 milyon Euro elde edecek. Pepsi ve Adidas’ın sponsor olduğu Messi’nin 2012’deki toplam kazancı ise 33 milyon Euro’yu bulacak. Değeri 110 milyon Euro olduğu tahmin edilen Messi, THY’den kazanacağı parayla, en yakın rakibi David Beckham ile arasındaki farkı da açacak.