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Spor

THY'den bir dev adım daha

İngiltere'nin ünlü haber kanalı BBC Türk Hava Yolları’nın Manchester United ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu.

22 Ocak 2010 02:00

T24 - İngiltere'nin ünlü haber kanalı BBC Türk Hava Yolları’nın Manchester United ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu.


İspanyol devi Barcelona’yla sponsorluk anlaşması imzalayarak dikkatleri üzerine çeken Türk Hava Yolları, sponsorluk anlaşmalarıyla ses getirmeye devam ediyor.


İngiltere'nin ünlü haber kanalı BBC, Türk Hava Yolları'nın, Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Manchester United’la 3.5 yıllık sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. THY’nin İngiliz kulübüne bu anlaşma doğrultusunda ne kadar ödeceği hakkında kesin bir bilgi verilmedi.


Türk Hava Yolları, Barcelona’yla yaptığı sponsorluk anlaşmasında Katalan ekbine 3 yıl için 9 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti.

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