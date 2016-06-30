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THY'den bayram tatili öncesi uyarı

“Yoğunluğu dikkate alarak, uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında bulunmaları rica olunur”

30 Haziran 2016 20:25

THY, İstanbul Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcuların, uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını istedi.

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili süresince yolculuk yapacak vatandaşları yoğunluk nedeniyle uyardı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın, bayram tatili sebebiyle oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında bulunmaları önemle rica olunur."

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