THY'den bayram tatili öncesi uyarı

THY, İstanbul Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcuların, uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını istedi.

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili süresince yolculuk yapacak vatandaşları yoğunluk nedeniyle uyardı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın, bayram tatili sebebiyle oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında bulunmaları önemle rica olunur."