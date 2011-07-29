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Spor

THY'DEN BARCELONALI YILDIZLARA SÜRPRİZ İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 16:03

-THY'DEN BARCELONALI YILDIZLARA SÜRPRİZ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Türk Hava Yolları (THY), resmi sponsoru ve resmi havayolu taşıyıcısı olduğu FC Barcelona'nın yıldız futbolcusu Pedro Rodriguez Ledesma'ya uçakta sürpriz doğum günü partisi verdi. THY'den yapılan açıklamada, Almanya'da dün katıldığı hazırlık turnuvasının finalinde ev sahibi Bayern Münih'i 2-0 yenerek şampiyon olan FC Barcelona'nın, yine THY'nin isim sponsoru olduğu ''US Tour 2011'' kapsamında oynayacağı hazırlık maçları için ABD'ye gittiği belirtildi. FC Barcelona kafilesinin THY'nin B-777-300 tipi özel uçağıyla Münih'ten direkt uçuşla Washington'a geçtiği ifade edilen açıklamada, takımın yıldızlarından Pedro Rodriguez Ledesma'ya uçakta sürpriz bir doğum günü partisi verildiği bildirildi. Açıklamada, Ledesma'nın uçakta THY tarafından özel olarak hazırlanan pastayı kestiği kaydedildi.

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