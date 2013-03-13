THY'den atılan çalışanların işe iade davasında olumlu sonuç

Grev yasağını protesto için yaptıkları eylem sonrasında işten atılan 305 THY çalışanından 21'inin daha işe iade davası olumlu sonuçlandı. Böylece dava açıp kazanan çalışan sayısı 120'ye ulaşmış oldu.

Radikal gazetesinde yer alan haberde, Hava-İş'in şu açıklamasına yer verildi: "THY A.O'dan grev yasağına karşı çıktıkları için işten çıkarılan ve işe iade davası açan 21 üyemiz hakkaında işe iade kararı verildi.

Dün görülen Bakırköy 7. İş Mahkemesinde 10, Bakırköy 6. İş Mahkemesinde 11 üyemizi kapsayan davalarda 7. İş Mahkemesinin atadığı Bilirkişi de sunduğu raporda feshin geçersiz kabul edilmesi yönünde karar oluşturdu. Biten bu davalarla birlikte hukuk müşavirliğimizce yürütülen davalarda işe iade kararı verilen işçi sayısı 120'ye ulaştı."