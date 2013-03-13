T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY'den atılan çalışanların işe iade davasında olumlu sonuç

Türk Hava Yolları(THY)'nda grev hakkını savundukları için işten çıkarılan 305 çalışanın 120'si işe iade davasını kazandı

13 Mart 2013 14:04

Grev yasağını protesto için yaptıkları eylem sonrasında işten atılan 305 THY çalışanından 21'inin daha işe iade davası olumlu sonuçlandı. Böylece dava açıp kazanan çalışan sayısı 120'ye ulaşmış oldu. 

Radikal gazetesinde yer alan haberde, Hava-İş'in şu açıklamasına yer verildi: "THY A.O'dan grev yasağına karşı çıktıkları için işten çıkarılan ve işe iade davası açan 21 üyemiz hakkaında işe iade kararı verildi.
 
Dün görülen Bakırköy 7. İş Mahkemesinde 10, Bakırköy 6. İş Mahkemesinde 11 üyemizi kapsayan davalarda 7. İş Mahkemesinin atadığı Bilirkişi de sunduğu raporda feshin geçersiz kabul edilmesi yönünde karar oluşturdu. Biten bu davalarla birlikte hukuk müşavirliğimizce yürütülen davalarda işe iade kararı verilen işçi sayısı 120'ye ulaştı."
 

ETİKETLER

thygrev yasağıişe iade davası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24