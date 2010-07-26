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Ekonomi

THY'DEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A)

26 Temmuz 2010 22:25

-THY'DEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - Rekabet Kurulu'nun, Türk Hava Yolları A.O. (THY) hakkında soruşturma açılması kararına ilişkin açıklamalarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği ya da ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediği bildirildi. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, Rekabet Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğinin kendilerine ulaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Rekabet Kurulu'nun duyurusunda da belirtildiği gibi, kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Türk Hava Yolları A.O. gerek rekabet kanunu gerek diğer kanunlar tahtında işlemlerini yürütmektedir.''

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