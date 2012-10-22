THY'den 4 milyar dolarlık uçak hamlesi

Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den 3 yıl içerisinde 15 adet uçak satın alacak.



Türk Hava Yolları (THY) önümüzdeki dönemde geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında toplam 15 adet kesin, 5 adet opsiyon uçağın Boeing'den satın alınmasına karar verdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında 3 adet, 2015 yılında 7 adet, 2016 yılında 5 adet ve 2017 yılında 5 adet olmak üzere toplam 15 adet kesin ve 5 adet opsiyon B777-300ER uçak satın alınacak.

15 uçağın maliyetinin 4 milyar dolar civarında olacağı belirtiliyor.