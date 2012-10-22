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Ekonomi

THY'den 4 milyar dolarlık uçak hamlesi

Türk Hava Yolları, Boeing'ten 15 adet uçak alacak

22 Ekim 2012 15:50

Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den 3 yıl içerisinde 15 adet uçak satın alacak.
 
Türk Hava Yolları (THY) önümüzdeki dönemde geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında toplam 15 adet kesin, 5 adet opsiyon uçağın Boeing'den satın alınmasına karar verdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında 3 adet, 2015 yılında 7 adet, 2016 yılında 5 adet ve 2017 yılında 5 adet olmak üzere toplam 15 adet kesin ve 5 adet opsiyon B777-300ER uçak satın alınacak.

15 uçağın maliyetinin 4 milyar dolar civarında olacağı belirtiliyor.

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